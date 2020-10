10 ouvrages pour la deuxième sélection du Prix André Malraux

Le Prix André Malraux récompense chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine, en langue française ou traduite en français, et un essai sur l’art.Pour cette édition, le jury du Prix André Malraux est composé de Cécile Guilbert, Céline Malraux, Diana Picasso, Alexandre Duval-Stalla (président), Adrien Goetz, Matthieu Garrigou-Lagrange, Mamadou Mahmoud N’Dongo et Mathieu Simonet.Les lauréats seront annoncés le 23 novembre, jour de la mort d’André Malraux.Race et théâtre : un impensé politique, Sylvie Chalaye, Actes SudUn espace inobjectif, Annie Le Brun, GallimardEglises en ruine – Des invasions barbares à l’incendie de Notre-Dame, Mathieu Lour, CerfLe temps découvre la vérité, Actualité du Bernin, Mathieu Terence, Grasset Impossible, Erri De Luca , Gallimard (trad. Danièle Valin)Le syndrome de la dictature, Alaa El Aswany, Actes Sud (trad. Gilles Gauthier) Apeirogon, Colum McCann , Belfond (trad. Clément Baude)La grande épreuve, Etienne de Montety, StockAvant la longue flamme rouge, Guillaume Sire, Calmann-Lévy Nickel boys, Colson Whitehead , Albin Michel (trad. Charles Recoursé)L’année dernière c’était Ahmet Atlan qui était désigné lauréat pour la fiction engagée avec Je ne reverrai plus le monde (Actes Sud, trad. Julien Lapeyre de Cabanes) et Stéphane Lambert pour l’essai sur l’art avec Visions de Goya, L’éclat dans le désastre (Arléa).