10 romans en lice pour les National Book Awards 2019

La sélection fiction est la suivante :

La sélection non-fiction :

La sélection poésie :

Fleishman Is in Trouble, Taffy Brodesser-Akner, Random House / Penguin Random HouseTrust Exercise, Susan Choi, Henry Holt & Company / Macmillan PublishersSabrina & Corina: Stories, Kali Fajardo-Anstine, One World / Penguin Random HouseBlack Leopard, Red Wolf, Marlon James, Riverhead Books / Penguin Random HouseBlack Light: Stories, Kimberly King, Parsons Vintage / Penguin Random HouseThe Other Americans, Laila Lalami, Pantheon Books / Penguin Random HouseDisappearing Earth, Julia Phillips, Alfred A. Knopf / Penguin Random HouseThe Need, Helen Phillips, Simon & SchusterOn Earth We’re Briefly Gorgeous, Ocean Vuong, Penguin Press / Penguin Random HouseThe Nickel Boys, Colson Whitehead, Doubleday / Penguin Random HouseGo Ahead in the Rain: Notes to A Tribe Called Quest, Hanif Abdurraqib, University of Texas PressThe Yellow House, Sarah M. Broom, Grove Press / Grove AtlanticWhat You Have Heard is True: A Memoir of Witness and Resistance, Carolyn Forché, Penguin Press / Penguin Random HouseThe End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America, Greg Grandin, Metropolitan Books / Macmillan PublishersThick: And Other Essays, Tressie McMillan Cottom, The New PressSay Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, Patrick Radden, Keefe Doubleday / Penguin Random HouseBurn the Place: A Memoir, Iliana Regan, Agate Midway / Agate Publishing, Inc.Race for Profit: How Banks and the Real Estate Industry Undermined Black Homeownership, Keeanga-Yamahtta Taylor, The University of North Carolina PressThe Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present, David Treuer, Riverhead Books / Penguin Random HouseSolitary, Albert Woodfox, Leslie George, Grove Press / Grove AtlanticVariations on Dawn and Dusk, Dan Beachy-Quick, Omnidawn PublishingThe Tradition, Jericho Brown, Copper Canyon Press“I”: New and Selected Poems, Toi Derricotte, University of Pittsburgh PressBuild Yourself a Boat, Camonghne Felix, Haymarket BooksBe Recorder, Carmen Giménez Smith, Graywolf PressDeaf Republic, Ilya Kaminsky, Graywolf PressA Sand Book, Ariana Reines, Tin House BooksDunce, Mary Ruefle, Wave BooksSight Lines, Arthur Sze, Copper Canyon PressDoomstead Days, Brian Teare, Nightboat BooksDeux autres sélections, pour les traductions et les ouvrages jeunesse , ont été dévoilées. Rendez-vous le 20 novembre pour la révélation des noms des lauréats...