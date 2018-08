10 romans retenus pour le Prix Landerneau des Lecteurs 2018

L’heure de la rentrée littéraire a sonné. Avec elle, son lot de prix prestigieux parmi lesquels le Prix Landerneau des Lecteurs des Espaces Culturels E.Leclerc, qui propose cette année sa troisième édition. Après L’Insouciance (Gallimard) de Karine Tuil et L’Art de perdre (Flammarion) d’Alice Zeniter, le Prix Landerneau des Lecteurs distinguera, une nouvelle fois, un roman francophone publié à l’occasion de cette foisonnante rentrée.









Lancé dès le mois de juin, ce prix singulier associe les choix littéraires des libraires des Espaces Culturels E.Leclerc à ceux d’un large public : 200 lecteurs sélectionnés dans toute la France. La romancière Véronique Olmi succède à l’écrivain et journaliste Christophe Ono-dit-Biot et présidera, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, les délibérations 2018.

1178 libraires mobilisés, 200 lecteurs, 3 étapes



Les Espaces Culturels E.Leclerc ont confié aux libraires de leur réseau la mission de sélectionner 10 livres parmi les 381 romans français publiés en cette rentrée littéraire. Réuni en un comité restreint autour de Véronique Olmi et de Michel-Édouard Leclerc, un jury de 9 libraires ramènera cette liste à 4 titres finalistes le mercredi 5 septembre.



Dès le lendemain, les 200 lecteurs sélectionnés, en parallèle, par les libraires E.Leclerc recevront les 4 ouvrages de la dernière sélection. Cette « communauté littéraire » aura accès à une plateforme web imaginée pour le Prix : forum de discussion avec les libraires, échanges sur les impressions de lecture... et aura jusqu’au 3 octobre pour voter en faveur de son titre favori.



Seize de ces jurés, tirés au sort, seront invités à Paris les 4 et 5 octobre pour participer aux délibérations, assister à la remise du prix et profiter d’une rencontre privilégiée avec le lauréat. La proclamation aura lieu à Paris le jeudi 4 octobre en compagnie de 16 lecteurs, membres du jury.

10 ouvrages dans la première sélection



Les dix ouvrages qui seront soumis au jury composé de Véronique Olmi, Michel-Édouard Leclerc et 9 libraires des

Espaces Culturels E.Leclerc.



Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadie (P.O.L.)

Nina Bouraoui, Tous les hommes désirent naturellement savoir (JC Lattès)

Agnès Desarthe, La chance de leur vie (L’Olivier)

Sophie Divry, Trois fois la fin du monde (Notabilia)

Carole Fives, Tenir jusqu’à l’aube (L’Arbalète Gallimard)

Anne-Marie Garat, Le Grand Nord-Ouest (Actes Sud)

Serge Joncour, Chien-Loup (Flammarion)

Yasmina Khadra, Khalil (Julliard)

Pascal Manoukian, Le paradoxe d’Anderson (Le Seuil)

François Roux, Fracking (Albin Michel)





Le livre et la lecture sont au cœur de l’engagement culturel de l’enseigne E.Leclerc. Le plaisir de lire et de découvrir des écrivains sont à l’origine des Prix Landerneau, que décerne chaque année Michel-Édouard Leclerc, en compagnie des libraires des Espaces Culturels E.Leclerc et d’écrivains comme Laure Adler, Adrien Goetz, Jean-Christophe Ruffin, Carole Martinez, Caryl Férey, Sorj Chalandon, Daniel Picouly, Philippe Claudel de l’Académie Goncourt, Christophe Ono-dit-Biot ou Olivier Norek.