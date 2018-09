10 titres sélectionnés pour le Prix Vendredi 2018

En partenariat avec la Fondation d’Entreprise La Poste, les éditeurs Jeunesse du Syndicat national de l’édition ont initié en 2017 le premier prix national de littérature ado. Nommé « Prix Vendredi », en référence à Michel Tournier, il récompense un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans, désigné par un jury composé de professionnels. Il est doté d’un montant de 2000 € grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste.

Cette année 44 maisons d’édition jeunesse ont proposé pas moins de 67 titres au jury du Prix Vendredi. En cette période de prix littéraires, les jurés dévoilent ce mardi 11 septembre les 10 titres retenus. La tête sous l’eau, Olivier Adam , Robert LaffontBrexit romance, Clémentine Beauvais, SarbacanePâquerette. Une histoire de pirates, Gaston Boyer, Gallimard JeunesseRester debout, Fabrice Colin, Albin MichelLes amours d'un fantôme en temps de guerre, Nicolas de Crécy, Albin MichelUn mois à l’ouest, Claudine Desmarteau, Thierry MagnierNightwork, Vincent Mondiot, Actes Sud JuniorTrois filles en colère, Isabelle Pandazopoulos, Gallimard JeunesseMilly Vodovic, Nastasia Rugani, MeMoPëppo, Séverine Vidal, BayardPour cette seconde édition, le prix sera remis à Paris, le 16 octobre 2018.Pour cette édition 2018, le jury est à nouveau composé de Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Catherine Fruchon-Toussaint (RFI), Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Marie Desplechin (journaliste et auteure) et Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire).En 2017, le Prix Vendredi a été attribué à L’Aube sera grandiose , d’Anne-Laure Bondoux (Gallimard Jeunesse)