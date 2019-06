11 lauréats pour le Grand Prix Poésie RATP 2019

Les lauréats de l'édition 2019, via Les lauréats de l'édition 2019, via Twitter

Cette année, ils ne sont pas 10 mais 11. Ils s’appellent Romain, Anaïs, Kelvyn, Iris, Margaux, Enaël, Anaïs, Jean-Édouard, Marion, Roberta ou Catherine. Ils ont entre 7 et 55 ans, viennent des Hauts-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’Île-de-France, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire ou encore de Provence-Alpes-Côte d’Azur.En plus d’être écolier, lycéen, chef de projet dans les ressources humaines ou encore enseignante, ils sont aussi poètes : leurs œuvres seront affichées sur le réseau RATP sur près de 10.000 emplacements. Leurs poèmes ont été sélectionnés par le jury présidé par Isabelle Carré et composé de personnalités et professionnels du monde des arts et des lettres, de journalistes culturels et de représentants de la RATP, qui ont désigné les lauréats parmi les 9910 poèmes reçus cette année.Les 100 finalistes étaient, par ailleurs, tous conviés à la cérémonie de remise de prix et ont pu découvrir à cette occasion leur poème publié pour la première fois dans un recueil édité en partenariat avec les éditions Gallimard.Voici quelques poèmes lauréats :Et l'ensemble du palmarès :Romain Demadre, 38 ans, Montreuil (93)Margaux Dellarcherie, 14 ans, Paris (75)Iris Villerette, 11 ans, Ons-en-Bray (60)Anaïs Orillon, 32 ans, Saint-Étienne-de-Boulogne (07) – Coup de cœur du juryAnaïs Chapuis, 7 ans, Saint-Paule (69)Enaël Planas, 11 ans, Épiais-Rhus (95)Kelvyn Leray Delaunay, 12 ans, Sainte-Soulle (17)Marion Declerck Forêt, 30 ans, Nantes (44)Jean-Édouard Bessiere, 48 ans, Paris (75)Catherine Valenti, 48 ans, Marseille (13)Roberta Scarsella, 55 ans, Paris (75)