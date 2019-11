11 livres de photographie francophones lauréats des Prix HiP 2019

(Daniel Jolivet, CC BY 2.0)

Le palmarès complet est le suivant :Les métamorphoses de l’argentique, de Denis Brihat (Le Bec en l’air)Maroc, un temps suspendu, de FLORE (Contrejour)Dust, de Jérémie Lenoir (Light Motiv)Bobby Sands - Belfast, mai 1981, de Yan Morvan (André Frère éditions)Mexican Morgues, de Sébastien Van Malleghem (Photopaper)La dispute, de Victoria Scoffier et Alain Laboile (Les Arènes)Trova, de Gilles Roudière (lamaindonne)50 ans d’histoire de la photographie, de Michel Poivert (Textuel)Faux bourgs, de Yohanne Lamoulère (Le Bec en l’air)Motherhood, de Laure Maugeaislamaindonne, une maison d’édition dirigée par David FourréHiP est une association loi 1901 créée en 2018 par cinq photographes et acteurs du marché de la photographie dans le but de promouvoir la photographie, et plus particulièrement l’édition photographique. L’acronyme HiP est la contraction de Histoires Photographiques.