11 livres sélectionnés pour les Prix Papiers Nickelés SoBD

Les livres sélectionnés sont les suivants :(À Suivre) Archives d'une revue culte, ouvrage collectif édité par les Presses Universitaires François Rabelais de Tours, dans la collection Iconotextes, sous la direction de Sylvain Lesage et de Gert MeestersCabu, une vie de dessinateur, de Jean-Luc Porquet, publié par la maison GallimardGraphzine Graphzone, de Xavier-Gilles Neret, publié conjointement par les Éditions du Sandre et Le Dernier CriGraver pour le Roi, Collections historiques de la Chalcographie du Louvre, de Jean-Gérard Castex, publié conjointement par le Louvre et la maison LinéartJiji, l'autre père de la bande dessinée franco-belge, de Philippe Delisle et Benoît Glaude, aux éditions PLG, dans la collection Mémoire viveJournal d'une vie tranquille, de Tetsuya Chiba, chez Vega, pôle manga du Groupe Steinkis, dans une traduction de Sakoto FujimotoJump, ou l'âge d'or du manga, de Hiroki Gotô, chez Kurokawa, dans une traduction de Julie SetaLa bande dessinée, où comment j'ai raté ma vie, par Benoît Barale, dans la collection Mémoire vive de la maison PLGMes Moires, un pont sur les étoiles, de Jean-Pierre Dionnet et Christophe Quillien chez Hors CollectionPinchon, Bécassine et C°, numéro double (86/87) de la revue Le Rocambole, dirigé par Bernard LehembreSo British ! L'Art de Posy Simmonds, de Paul Gravett, dans une traduction de Jean-Luc Fromental dans la collection Denoël Graphic, chez DenoëlLe festival SoBD se déroulera du 6 au 8 décembre prochain à la Halle des Blancs Manteaux, à Paris.