12 auteurs et illustrateurs partiront bientôt pour la Foire de Bologne

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le jury, constitué des 4 parrains/marraines membres de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et de 4 professionnels du livre, a procédé à la sélection à partir des dossiers de candidature envoyés.En janvier dernier, pour préparer le voyage, deux journées de formation ont été organisées pour permettre aux lauréats et aux parrains et marraines de faire connaissance. Ils ont pu assister à une présentation de la Foire de Bologne, découvrir les particularités éditoriales des différents pays, apprendre comment constituer le book et tout ce qui servira à optimiser la prise de contact avec les professionnels et les échanges avec des directeurs artistiques.Les noms des lauréats et lauréates pour cette année 2019 du « Voyage professionnel à la Foire de Bologne » sont :Laurie AgustiJuliette BarbanegreLéa DjerziriAnne-Hélène DubrayMagali DulainÉmilie GleasonEmmanuelle HalgandChloé MalardMathieu SiamSoyung LeeLaure Van der HaegenSuzy VergezLors de la première journée sur la Foire, encadrés par les parrains/marraines, les 12 auteurs-illustrateurs sélectionnés auront l’opportunité de rencontrer des éditeurs et directeurs artistiques étrangers (certains francophones), qui ont accepté de prendre part au projet.Pour rappel, ce projet de La Charte est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, via l'Alca, la région Normandie, avec Normandie Livre & Lecture, la région Hauts-de-France, avec l'AR2L Hauts-de-France, et la région Grand Est et son service Livre.