12 autrices et auteurs jeunesse en route pour Bologne

À la Foire du Livre de Bologne (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

En présence de Sandrine Bonini et Thomas Bass, marraine et ancien parrain de l’opération, et d’Anne-Hélène Dubray, lauréate de la dernière saison, les lauréats de la 8e édition de l'opération de La Charte ont été dévoilés au Salon du livre et de la presse jeunesse.Mélodie BaschetAlice BossutRozenn BrécardAnne-Perrine CouëtMickaël JourdanJohan LeynaudValérie MichelMarie MirgaineAmandine MomenceauBrice PostmaÉloïse ReyThimothée Le VéelLes 12 lauréats ont rendez-vous en janvier 2020 pour deux journées de formation , afin de permettre aux lauréat·es et parrains/marraines de faire connaissance. Et de se former un peu avant la Foire du Livre de Bologne, du 30 mars au 2 avril 2020.Cette année encore, le projet bénéficie du soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine, via l’Alca, de la région Normandie, avec Normandie Livre & Lecture, de la région Hauts-de-France, avec l’AR2L Hauts-de-France, de la région Grand Est et son service Livre, de la région Pays-de-la-Loire avec Mobilis et enfin de la région Occitanie, via Occitanie Livre & Lecture.