13 lauréats pour le Prix de littérature de l'Union européenne

Les 13 lauréats de l'édition 2020 du Prix de littérature de l'Union européenne sont les suivants :Nathalie Skowronek, La carte des regrets (The map of regrets), Grasset, pour la Belgique francophoneLana Bastašić, Uhvati zeca (Catch the rabbit), Kontrast, pour la Bosnie-et-HerzégovineMaša Kolanović, Poštovani kukci i druge jezive priče (Dear insects and other scary stories), Profil knjiga, pour la CroatieΣταύρος Χριστοδούλου (Stavros Christodoulou), Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός (The day the river froze), Kastaniotis Publications, pour ChypreAsta Olivia Nordenhof, Penge på lommen (Money in your pocket), Basilisk, pour le DanemarkMudlum (Made Luiga), Poola poisid (Polish boys), Strata, pour l'EstonieMatthias Nawrat, Der traurige Gast (The Sad Guest), Rowohlt Verlag, pour l'AllemagneShpëtim Selmani, Libërthi i dashurisë (The Booklet of Love), Armagedoni, pour le KosovoFrancis Kirps, Die Mutationen (The Mutations), Hydre Editions, pour le LuxembourgStefan Bošković, Ministar (Minister), Nova knjiga, pour le MonténégroПетар Андоновски (Petar Andonovski), Страв од варвари (Fear of barbarians), Или-или (ili-ili), pour la Macédoine du NordMaria Navarro Skaranger, Bok om sorg (Book of grief), Oktober, pour la NorvègeIrene Solà, Canto jo i la muntanya balla (I sing and the mountain dances), Anagrama, pour l'EspagneLa liste des 47 ouvrages sélectionnés est accessible à cette adresse Chaque lauréat a été sélectionné par un jury littéraire d'experts, dans les pays concernés. « Dans cette crise, nous dépendons plus que jamais des artistes et des auteurs, qui nous aident à supporter l'isolement lié au confinement », a souligné la Commissaire européenne à l'Innovation, à la Culture et à la Jeunesse Mariya Gabriel.Le Prix de littérature de l'Union européenne est porté par un consortium réunissant le Conseil des écrivains européens (European Writers' Council, EWC), la Fédération des Éditeurs Européens (FEE/FEP) et la Fédération européenne et internationale des libraires (European and International Booksellers Federation, EIBF).L'objectif du prix est de reconnaitre et faire connaitre les talents littéraires de l'Union européenne, tout en facilitant la circulation des œuvres en incitant à les traduire.