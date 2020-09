13 poèmes d'Andrée Chedid adaptés en autant de courts-métrages

Après avoir passé l'été en résidence à l'abbaye de Fontevraud sous la direction de la société de production Tant Mieux Prod, les 13 jeunes réalisatrices et réalisateurs de la promotion 2020 s'installent pour plusieurs mois, dans le studio « Personne n’est parfait ! » attaché à la société de production Vivement lundi !. Ils auront la lourde tâche d'adapter des poèmes d'Andrée Chedid pour l'écran, sous la forme de courts-métrages de 3 minutes chacun.Chedid rejoint ainsi Jean Tardieu, Paul Éluard ou encore Jacques Prévert, qui ont aussi eu l'honneur de voir leurs textes mis en images, en sons et en mouvement par de jeunes réalisateurs. Les éditions Thierry Magnier avaient publié par ailleurs un album enchanteur, Les quatre saisons d'En sortant de l'école ; Prévert, Desnos, Apollinaire, Eluard.« Les jeunes réalisatrices et réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises ont la possibilité de laisser libre cours à leur créativité autour d'univers toujours singuliers. Cette année encore, c'est un panel de techniques très large qui sont choisis, allant de l'animation traditionnelle en papier, au 2D digital en passant par des volumes en stop motion », indique France Télévisions, qui participe à la production de l'ensemble.Les treize poèmes adaptés sont les suivants :Épreuves du matin — par Maša Avramović (La Poudrière)Destination : arbre — par Marie Deboissy (ASA - Ateliers de Sèvres)Qui reste debout ? – par Jaimeen Desai (La Poudrière)Les filles du vent — par Héloïse Ferlay (ENSAD)Le rire — par Capucine Gougelet (ENSAD)Bricolage — par Salomé Hammann (ASA - Ateliers de Sèvres)La fringale — par Raphaëlle Martinez (ENSAD)Les mouettes — par Lara Mattelart (EMCA)Vitalité — par Émilie Mereghetti (ENSAD)Pas de clef à la poésie — par Islena Neira (EMCA)Ce lieu — par Daniella Schnitzer (La Poudrière)Regarder l'enfance — par Camille Scudier (EESAB)Intervalles — par Mitchelle Tamariz (La Poudrière)La collection « En sortant de l'école » bénéficie du soutien du CNC, de la Procirep-Angoa et de la région Pays de Loire.