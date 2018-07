13 romans retenus pour le Man Booker Prize 2018

Le Man Booker Prize, l'un des plus prestigieux prix britanniques, et sans doute l'un des mieux dotés avec 50.000 £ à la clé, a dévoilé sa « longlist » de romans, avec 13 titres retenus pour ce premier tour des délibérations. Rendez-vous est pris pour le 20 septembre, avec une liste réduite, puis le 16 octobre pour l'annonce finale.





Décerné pour la première fois en 1969, le Man Booker Prize récompense chaque année un auteur, peu importe sa nationalité, qui écrit en anglais et voit son livre publié au Royaume-Uni ou en Irlande. C'est la première fois que les ouvrages publiés en Irlande sont admis au sein des propositions pour la récompense : cette année, 171 titres ont concouru, publiés entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.

Les titres sont les suivants :

Belinda Bauer (Royaume-Uni), Snap (Bantam Press)

Anna Burns (Royaume-Uni), Milkman (Faber & Faber)

Nick Drnaso (États-Unis), Sabrina (Granta Books)

Esi Edugyan (Canada), Washington Black (Serpent’s Tail)

Guy Gunaratne (Royaume-Uni), In Our Mad And Furious City (Tinder Press)

Daisy Johnson (Royaume-Uni), Everything Under (Jonathan Cape)

Rachel Kushner (États-Unis), The Mars Room (Jonathan Cape)

Sophie Mackintosh (Royaume-Uni), The Water Cure (Hamish Hamilton)

Michael Ondaatje (Canada), Warlight (Jonathan Cape)

Richard Powers (États-Unis), The Overstory (Willian Heinemann)

Robin Robertson (Royaume-Uni), The Long Take (Picador)

Sally Rooney (Irlande), Normal People (Faber & Faber)

Donal Ryan (Irlande), From A Low And Quiet Sea (Doubleday Ireland)

Le jury de cette édition 2018 rassemble le philosophe Kwame Anthony Appiah, président du jury, l'auteure Val McDermid, le critique Leo Robson, l'auteure Jacqueline Rose et l'artiste Leanne Shapton.

On remarque dans cette liste, notamment, le roman de Michael Ondaatje, récemment salué par un Golden Man Booker pour son livre Le Patient anglais, reconnu comme le meilleur Man Booker Prize des 50 dernières années.

Le ou la lauréate du Man Booker Prize recevra 50.000 £, ainsi que l'assurance d'une reconnaissance internationale : 70 % des ventes des livres primés surviennent après la remise du prix, assure l'organisation du Man Booker Prize...