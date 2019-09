14 romans retenus pour le Prix Goncourt des lycéens 2019

On passe en effet des 15 auteurs retenus par l'Académie à 14 auteurs pour le Goncourt des lycéens. Pour l’édition 2019, c’est le livre de Léonora Miano, Rouge imperatrice (chez Grasset), qui a sauté dans la sélection.Les 14 ouvrages sont les suivants :Santiago H. Amigorena, Le ghetto interieur — P.O.LNathacha Appanah, Le ciel par-dessus le toit — GallimardDominique Barberis, Un dimanche a Ville-d’Avray – Arléa pari du fils Jean-Luc Coatalem, Le — StockLouis-Philippe Dalembert, Mur Mediterranee — Sabine WespieserJean-Paul Dubois, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la meme facon —L’OlivierHéléne Gaudy, Un monde sans rivage — Actes SudHubert Mingarelli, La terre invisible — Buchet ChastelAmélie Nothomb, Soif — Albin MichelAnne Pauly, Avant que j’oublie — VerdierAbel Quentin, Soeur —L’ObservatoireOlivier Rolin, Extérieur monde – GallimardSébastien Spitzer, Le cœur battant du monde– Albin MichelKarine Tuil, Les choses humaines — GallimardLa suite du programme est connue : durant deux mois les élèves de 49 établissements en Seconde, Première et Terminale, vont lire les ouvrages et débattre à l’occasion de plusieurs rendez-vous organisés par Fnac.Les lectures et les échanges littéraires de septembre à novembre donneront la possibilité aux lycéens de choisir leurs 3 finalistes régionaux lors de délibérations régionales qui se dérouleront mardi 12 novembre, à huis clos, dans 6 villes en simultanée.Les lycées délégués nationaux se rendront ensuite aux délibérations nationales, qui auront lieu à Rennes le jeudi 14 novembre au matin, et seront suivies de la proclamation du lauréat à 12 h 45. L’an passé, c’est David Diop avec Frère d’âme qui avait remporté le prix.