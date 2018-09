15 000 visiteurs pour le salon Fnac Livres 2018

Entièrement gratuit et ouvert à tous, le Salon Fnac Livres a bénéficié d’une forte fréquentation continue sur ces 3 jours, annonce un communiqué de presse. Imaginée autour d’une grande librairie éphémère de plusieurs milliers de titres, la scénarisation de la Halle des Blancs Manteaux a notamment permis une grande proximité des auteurs avec leurs lecteurs, lors des rencontres, débats et dédicaces.

La possibilité pendant 3 jours, en un seul et même lieu, d’écouter, voir et échanger avec de nombreux écrivains plébiscités par les lecteurs : Daniel Pennac, Amélie Nothomb, Marc Lévy, Donna Leon, Guillaume Musso, Maylis de Kerangal, David Foenkinos, Riad Sattouf, Joann Sfar...La composition des plateaux et la diversité des formats de rencontres très adaptés tout au long de la journée ont permis de nombreux moments d’émotions : grands entretiens littéraires avec Olivia de Lamberterie et Daniel Pennac, Boualem Sansal, Alain Mabanckou, dialogues croisés avec Éric Fottorino et Catherine Meurisse, David Diop et Estelle-Sarah Bulle, entretiens plus intimistes avec Claire Chazal, Nancy Huston, Aurélie Filippetti...La force de conviction et la qualité de partage des auteurs autour de thématiques telles que les violences faites aux femmes avec Inès Bayard, Adeline Dieudonné, Meryem Alaoui, ou encore la fracture sociale avec François Bégaudeau et Pascal Manoukian, la situation des migrants avec Émilie de Turckheim, la révolution égyptienne avec Alaa El Aswany.L’énergie de l’alliance de la littérature, du dessin et de la musique, avec des performances de Frànçois Atlas, Joseph d’Anvers et Stéphane Perger, Philippe Katerine et Philipe Eveno.Le sacre d’un premier roman et d’une auteure qui a déjà tout d’un vrai phénomène, Adeline Dieudonné, lauréate du Prix du Roman Fnac 2018 pour La Vraie Vie (L’Iconoclaste). Pour rappel, le jury Fnac est un prix du public et de professionnels, composé de 400 lecteurs et 400 libraires Fnac.