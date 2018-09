15 romans pour le Goncourt des lycéens : 30 ans déjà

Ce vendredi 7 septembre, l’Académie Goncourt dévoile la sélection des livres en compétition pour le Prix Goncourt 2018. Cette présentation marque également le coup d’envoi du Prix Goncourt des lycéens 2018.









Créé et organisé par le ministère de l’Éducation nationale et la Fnac, avec l’accord de l’Académie Goncourt, ce prix donne l’opportunité à près de 2 000 lycéens de se plonger dans une lecture passionnée et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat, parmi les 15 auteurs sélectionnés. Il contribue à l’engagement du ministère de l’Éducation nationale pour développer le goût de la lecture et promouvoir l’éducation artistique et culturelle.



Temps forts du Goncourt des lycéens



Durant deux mois, les élèves de 58 lycées, de classes de seconde, première ou terminale, générales, technologiques ou professionnelles, vont lire et étudier l’ensemble des ouvrages de cette sélection 2018. Pour nourrir leur réflexion, ils auront l’opportunité d’échanger et de débattre avec les auteurs en lice lors des rencontres organisées par la Fnac, entre le 8 et le 18 octobre dans 7 villes de France, au sein de plusieurs établissements du réseau Canopé.



Les lycéens auront ainsi toutes les cartes en main pour choisir leurs 3 finalistes régionaux lors de délibérations régionales qui se dérouleront lundi 12 novembre.



À l’issue de la délibération nationale, qui aura lieu à Rennes le jeudi 15 novembre, le Prix Goncourt des Lycéens sera décerné.



En novembre dernier, Alice Zeniter avait remporté le Prix Goncourt des Lycéens 2017 avec son roman « L’Art de perdre » publié aux éditions Flammarion.



Les 15 romans de la liste 2018



- Meryem Alaoui - La vérité sort de la bouche du cheval - Gallimard - (Premier roman )

- Ines Bayard - Le malheur du bas - Albin mIchel ( Premier roman )

- Guy Boley - Quand Dieu boxait en amateur - Grasset

- Pauline Delabroy-Allard - Ça raconte Sarah - Minuit ( Premier roman )

- Adeline Dieudonné - La vraie vie - L'Iconoclaste ( Premier roman )

- David Diop - Frère d'âme - Seuil

- Clara Dupont-Monod - La révolte - Sock

- Eric Fottorino - Dix sept ans - Gallimard

- Paul Greveillac - Maîtres et esclaves - Gallimard

- Nicolas Mathieu - Leurs enfants après eux - Actes Sud

- Gilles Martin-Chauffier - L'ère des suspects - Grasset

- Tobie Nathan - L'évangile selon Youri - Stock

- Daniel Picouly - Quatre-vingt-dix secondes - Albin Michel

- Thomas Reverdy - L’hiver du mécontentement - Flammarion

- François Vallejo - Hôtel Waldheim - Viviane Hamy







