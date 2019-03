15 titres retenus pour la 50e édition du Prix Maison de la Presse

15 ouvrages ont été retenus lors de la première étape de sélection du Prix Maison de la Presse qui fêtera cette année sa cinquantième édition et sera présidé par Agnès Ledig. La sélection des 6 finalistes sera dévoilée le 25 mars et le lauréat sera récompensé lors de la soirée de remise du Prix, qui se tiendra au cours du mois de mai.









Outre la présidente du Jury Agnès Ledig, le jury du Prix Maison de la Presse est composé de libraires Maison de la Presse, de professionnels de la distribution de la presse, de journalistes et influenceurs, et d’Alexandre Jardin au titre de parrain de l’association Lire et Faire Lire, partenaire de l’enseigne Maison de la Presse.



Les 15 ouvrages présélectionnés sont les suivants :

