15e édition du Salon du Livre de Gastronomie en France

Le Salon du Livre Gourmand de Périgueux vous donne rendez — vous les 23, 24 et 25 novembre 2018 pour sa 15e édition. Tous les deux ans, depuis 30 ans, le Salon du Livre Gourmand de Périgueux mêle la passion des mots et des mets. Première manifestation littéraire en France consacrée à la gastronomie, il est le rendez-vous incontournable des amoureux des livres et de la cuisine.





Événement populaire qui valorise toutes les tendances des plaisirs, de la production et de la réflexion culinaire, le Salon met en synergie l’ensemble des acteurs économiques du monde de la gastronomie (chefs, auteurs, éditeurs, œnologues, producteurs, distributeurs, filières agricoles...) à la grande satisfaction des professionnels comme du grand public.



Cette année, le Salon du Livre Gourmand de Périgueux valorisera : la francophonie dans l’assiette, les femmes qui font bouger les choses en cuisine, les savoir-faire et leur transmission ainsi que les nouveaux modes de consommation et de production.



Pour la première fois, le public devient acteur du Salon et sera invité à mettre la main à la pâte à travers des ateliers culinaires et sa participation à des débats sur l’alimentation et la santé



Le Salon, c’est 20 000 visiteurs sur 3 jours, 100 auteurs présents et 5 000 ouvrages autour de la gastronomie et des nouveaux modes de consommation : ouvrages pratiques, beaux — livres de chefs, livres d’art et de photographies, essais polémiques, livres pour enfants, livres des régions ou des pays, œuvres historiques, sociologiques, philosophiques.



Plus de 200 manifestations : des tables rondes, conférences, débats, dégustations, initiations et cours de cuisine, expositions, le tout réparti sur 5 400 m2 dédiés aux livres et aux saveurs.



Périgueux vibrera au rythme du Salon durant ces 3 jours et proposera des parcours gustatifs dans toute la ville.