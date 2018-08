16 Levers de soleil : Saint-Exupéry dans les étoiles, avec Thomas Pesquet

Présenté par Thomas Pesquet lors du Festival de Cannes, 16 Levers de soleil est un film documentaire tourné lors de son séjour dans l’espace pour la mission Proxima. Il sera disponible cet été en avant-première sur les bords de mer. Les plages de Méditerranée accueillent le SpaceBus au mois d'août qui présentera le long-métrage dans quelques cinémas des villes étapes.





NASA Johnson, CC, BY NC ND 2.0

Imaginé comme un dialogue entre l’astronaute et l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry, le documentaire 16 Levers de soleil, réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff, accompagnera le SpaceBus lors de sa tournée 2018. Le bus aménagé en navette spatiale sera le compagnon idéal pour plonger dans la poésie de ces images intersidérales.



Présentés par Pesquet en clôture du Doc Day du Marché du film de Cannes le 15 mai dernier, 16 Levers de soleil suit le périple de Thomas lors de sa mission du mois de novembre 2016. Produit avec le soutien de l’Agence Spatiale européenne, on y découvre les 6 mois de vie à des centaines de kilomètres de la terre durant lesquels l’astronaute se confie sur les travaux de Saint-Exupéry qui l’ont mené jusqu’ici. Un dialogue en apesanteur, comme un hommage.



La sortie officielle du film dans les salles obscures est prévue pour le début du mois d’octobre 2018, toutefois, les aoûtiens curieux qui profitent de la douceur méditerranéenne pour les vacances, pourront le visionner en avant première du 31 juillet au 24 août à l’occasion de la première tournée du SpaceBus.



Mis en place par Tabatha Sauvager, membre du Laboratoire Galaxies, Étoiles, Physique et instrumentation de l’Observatoire de Paris, le SpaceBus proposera de nombreuses animations autour de l’espace. Escape Game cosmique, observation au télescope ainsi que le premier documentaire sur le voyage spatial, Dans la peau de Thomas Pesquet.Pierre-Emmanuel Le Goff a réalisé plusieurs documentaires consacrés à Thomas Pesquet, dont Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros, en 2016, et Thomas Pesquet, l'envoyé spatial, en 2017.Pour découvrir 16 Levers de soleil, il faudra attendre que le bus passe à Martigues, Vitrolles, Six Fours, Fréjus, Mouans-Sartoux ou encore Cannes. Les dates des escales et programmes sont disponibles sur le site . Ainsi, après les récits et la bande dessinée, voilà l’astronaute acteur de ses souvenirs dans un dialogue littéraire avec celui qui lui a mis la tête dans les étoiles.