16 livres sélectionnés pour le Prix France Musique des Muses 2020

(photo d'illustration, Sachitha Obeysekara, CC BY 2.0)

La sélection 2019 est la suivante :L’église comme lieu de concert. Pratiques musicales et usages de l’espace de Fanny Gribenski, Actes Sud-Paris/ Palazzetto Bru ZaneJournal d’Olivier Greif, Aedam MusicaeAlban Berg au miroir de ses oeuvres d’Elisabeth Brisson, Aedam MusicaeLa Construction du langage musical de Pierre Boulez, la Première Sonate pour piano de François Meïmoun, Aedam MusicaeCommando Musik. Comment les nazis ont pillé l’Europe musicale de Willem de Vries, BuchetChastelLe chant des bêtes, Essai sur l’animalité à l’opéra de Jean-François Lattarico, Classiques GarnierJohn Cage d’Anne de Fornel, FayardL’Italie fasciste (1922-1943) de Charlotte Ginot-Slacik et Michela Niccolaï, FayardPierre Boulez de Christian Merlin, FayardL'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire de Mathias Auclair, Gourcuff GradenigoL’Humour de Claude Debussy de Benjamin Lassauzet, Hermann éditeursPhilharmonie de Paris (édition de la) de Christopher Small, Le Passeur éditeurThe Beatles 1969 : de l’autre côté de la rue... de Philippe Gonin, Editions Universitaires de DijonMusique en utopie, Les voies de l'euphonie sociale de Thomas More à Hector Berlioz de Joël-Marie Fauquet, Presses Université Paris-SorbonneMozart 1941. La Semaine Mozart du Reich allemand et ses invités français de Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney, Presses Universitaires de RennesStendhal et la musique de Francis Claudon, Presses Universitaires de RennesLe jury du Prix France Musique des Muses réunit 10 personnalités du monde de la musique. Les Prix seront décernés lors du Salon du Livre de Paris, le jeudi 19 mars prochain, dans quatre catégories : Grand Prix, Prix du Jury, Prix de la Biographie et Prix Coup de Coeur.L'année dernière, le Grand Prix avait été remis à Ian Bostridge pour Le Voyage d’hiver de Schubert (Actes Sud).