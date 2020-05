16 ouvrages sélectionnés pour le Prix Jan Michalski de littérature 2020

Le jury tournant, renouvelable tous les trois ans, est constitué d’écrivains reconnus pour leurs compétences linguistiques et leurs connaissances des divers genres littéraires. Un siège est également attribué un artiste s’intéressant à la littérature. Le lauréat est honoré par une récompense de 50’000 CHF. —, lui offrant la possibilité de se consacrer davantage à son travail d’écriture. Il reçoit également une œuvre d’art spécialement choisie à son intention.Les ouvrages de la première sélection du Prix Jan Michalski 2020 sont présentés par les différents jurés en diverses langues. Pour la liste ci-dessous, leur édition en français a été privilégiée quand elle existe, qu’il s’agisse de l’édition originale ou de la traduction en français ; en l’absence d’édition en français, l’ouvrage sélectionné est présenté dans son édition originale ou dans l’édition dans laquelle le juré l’a présentée.• Mia Couto, Les sables de l’empereurtrilogie, traduit du portugais (Mozambique) par Elisabeth Monteiro Rodrigues, Métailié, Paris, 2020• Nastassja Martin, Croire aux fauvesVerticales, Paris, 2019• Catherine Meurisse, La légèretéDargaud, Paris, 2016• Ruth Zylberman, Les enfants du 209 rue Saint-Maur Paris XeSeuil, Paris, 2020• Roland Schimmelpfennig, An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. JahrhundertsS. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2016• Vigdis Hjorth, Arv og miljøCappelen Damm, Oslo, 2016• Fran Ross, Oreotraduit de l’anglais (États-Unis) par Séverine Weiss, 10/18, Paris, 2016• Antonio Damasio, L’ordre étrange des choses : la vie, les sentiments et la fabrique de la culturetraduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Clément Nau, Odile Jacob, Paris, 2017• Jurij Andruchowycz, Kochankowie JustycjiPrzekład: Ola Hnatiuk, Katarzyna Kotyńska, Wydawnictwo Warstwy, Wroclaw, 2019• Wojciech Nowicki, CieśninyWydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2019• Erik Orsenna, Briser en nous la mer geléeGallimard, Paris, 2020• Bernard Quiriny, Vies conjugalesRivages, Paris, 2019• Sorj Chalandon, Le jour d’avantGrasset, Paris, 2017• Philippe Sands, Retour à Lembergtraduit de l’anglais par Astrid Von Busekist, Albin Michel, Paris, 2017• Viet Thanh Nguyen, Le sympathisanttraduit de l’anglais par Clément Baude, Belfond, Paris, 2017• Sergueï Lebedev, La limite de l’oublitraduit du russe par Luba Jurgenson, Verdier, Lagrasse, 2014