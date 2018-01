16 romans en compétition pour le Prix international de la fiction en arabe

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le jury de cette édition 2018 rassemble Inam Bioud, traducteur, romancier et poète algérien, Jamal Mahjoub, écrivain anglo-soudanais, Mahmoud Shukair, nouvelliste et romancier palestinien et Barbara Skubic, auteure et traductrice slovène. Le jury est présidé par Ibrahim Al Saafin, dramaturge, romancier et critique jordanien.

Les 6 auteurs sélectionnés pour la shortlist du Prix international de la fiction en arabe recevront chacun 10.000 $, et 50.000 $ supplémentaires iront à l'auteur du roman lauréat. Par ailleurs, son roman recevra une aide financière pour être traduit en anglais.

Ahmed Abdel Latif, The Earthen Fortress (Égypte), Dar al-Ain

Atef Abu Saif, Christina (Palestine), Al Ahlia

Rasha Adly, Passion (Égypte), Arab Scientific Publishers

Fadi Azzam, Huddud's House (Syrie), Dar al-Adab

Antoine Douaihy, The Last Country (Liban), Arab Scientific Publishers

Amir Tag Elsir, Flowers Consumed by Fire (Soudan), Dar Al Saqi

Aziz Mohammed, The Critical Case of "K" (Arabie saoudite), Dar Tanweer, Lebanon

Ibrahim Nasrallah, The Second War of the Dog (Palestine), Arab Scientific Publishers

Amjad Nasser, Here is the Rose (Jordanie), Dar al-Adab

Hamed al-Nazir, The Black Peacock (Soudan), Medad

Shahad Al Rawi, Baghdad Clock (Irak), Dar al-Hikma, London

Taleb al-Refai, Al-Najdi (Koweit), That al-Salasil

Walid Shurafa, Heir of the Tombstones (Palestine), Al Ahlia

Dima Wannous, The Frightened Ones (Syrie), Dar al-Adab

Hussein Yassin, Ali, the Story of an Honourable Man (Palestine), Dar al-Ru'aat

Amin Zaoui, Leg Over Leg—in the Sighting of the Lovers' Crescent (Algérie), Al-Ikhtilef

Ahmed Abdel Latif, Rasha Adly, Aziz Mohammed, Amjad Nasser, Shahad Al Rawi, Walid Shurafa, Dima Wannous et Hussein Yassin sont nommés pour la première fois. Aziz Mohammed et Shahad Al Rawi sont nommés pour leur premier roman.

La liste réduite des finalistes de ce 11e Prix international de la fiction en arabe sera publiée en février, en attendant le lauréat dévoilé le 24 avril prochain, la veille de la Foire internationale d'Abou Dabi. L'année dernière, le prix a été remporté par Mohammed Hasan Alwan.