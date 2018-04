165 romans en lice pour le Prix du Livre allemand

Chaque année, le Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung, ou Fondation de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands en VF, décerne son Prix du Livre allemand lors de la Foire de Francfort. Qui dit récompense prestigieuse dit sélection à la hauteur. Ce sont ainsi pas moins de 165 romans qui font partie de la sélection, publiés par 105 maisons d'édition différentes.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le jury du Prix du Livre allemand 2018 a sa liste de lecture : un peu plus d'une centaine de maisons d'édition germanophones lui a soumis ses romans. 105 maisons d'édition ont proposé au total 165 titres qui concourront pour le prix du meilleur roman de l'année. Parmi ces maisons, 72 ont leur siège en Allemagne, 16 en Autriche et 17 en Suisse.

Parmi les titres proposés, 75 font partie de l'actuel programme de printemps des maisons d'édition, 75 autres paraîtront à l'automne. Les 15 derniers titres ont été publiés à l'automne 2017. Chaque maison d'édition était autorisée à soumettre au jury deux titres maximum, publiés entre octobre 2017 et le 11 septembre 2018 (date de l'annonce de la seconde sélection). Elles ont pu également en recommander jusqu'à 5 supplémentaires.

Cette année, la liste des recommandations comprend 94 titres. Les juré.e.s pourront demander à examiner les romans de cette liste complémentaire. Lors de leur première réunion, les membres du jury du Prix du Livre allemand 2018 ont désigné comme porte-parole Christine Lötscher (critique littéraire indépendante).

Le jury du Prix du Livre allemand rassemble aussi Christoph Bartmann (Goethe-Institut Varsovie), Luzia Braun (ZDF), Tanja Graf (Literaturhaus Munich), Paul Jandl (critique littéraire indépendant), Uwe Kalkowski (auteur du blog littéraire Kaffeehaussitzer) et Marianne Sax (librairie Marianne Sax, Frauenfeld).

Le choix du roman lauréat du Prix du Livre allemand se fait en plusieurs étapes : une première sélection de vingt titres sera rendue publique le 14 août 2018, puis les juré.e.s choisiront parmi ceux-ci les six titres de la seconde sélection, qui sera annoncée le 11 septembre 2018.

Les six finalistes devront attendre le soir de la remise du Prix pour savoir lequel d'entre eux a remporté le Prix du Livre allemand 2018.

Le Prix du Livre allemand est décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung (Fondation de l'Association des Éditeurs et Libraires allemands). Il bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung, avec comme autres partenaires du Prix, la Frankfurter Buchmesse et la municipalité de Francfort. La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.