17 édition de La Nuit du Livre : le palmarès complet

Le palmarès complet est le suivant :Remis par Barky AgencyGrains de SableFabricant et auteur : Frédéric TachotAux éditions du CassetinRemis par Elisabeth RisMéditations sur la vieFabricante : Virginie KifferGraphiste : Maryam PirAuteurs : Christophe André et Anne DucrorcqAux éditions PointsRemis par Culture PapierEffraie ma nuitFabricants : Yves Chagnaud et Marie BrunetAuteure : Bertille FalissardAux éditions ApeironRemis par LeporelloPleine merFabricante : Virginie Vassart-CuginiAuteur : Antoine GuilloppéAux éditions Gautier-Languereau/ Hachette LivreRemis par IGS-CPFamille acrobateFabricante : Camille DesprogesIllustratrice : Anouck BoisrobertIngénieur papier : Louis RigaudAux éditions HéliumRemis par l'école EstienneLes Montagnes hallucinéesFabricante : Marine BarreyreAuteur : Gou TanabeAux éditions Ki-oonRemis par IGS-CPFamille acrobateFabricante : Gwendoline Da RochaAuteur : Valérie VideauRustica éditionsRemis par Jacques TaquoiCollection Mathieu PacaudFabricantes : Khadijah Bougrine et Elena KulikovaAuteurs : Mathieu Pacaud et Philippe Vaures-SantamariaAux éditions GlénatRemis par Finidr 34Guitares classiques en taille réelleFabricante : Clémentine JoufffroyAuteur : Alberto MartinezAux éditions Camino VerdeRemis par FedrigoniQuatre histoires de blanc et noirFabricante : Isabelle LoricAuteur : KupkaAux éditions RMN – grand palaisRemis par DoteventsNo more no lessFabricant : Cyril TaiedAuteurs : Thomas Sauvin et Kensuke KoikeThe (M) éditions