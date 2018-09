17 oeuvres, plus qu'historiques, Mémorables

Depuis maintenant onze ans, le groupement des libraires Initiales rend hommage au travail d’édition et de traduction grâce à son prix Mémorable. Cette distinction salue la réédition d’un-e auteur-e injustement oublié-e, d’un livre inédit ou de la traduction entièrement révisée d’une œuvre.



Larry W. Lo, CC BY SA 2.0





Le sens donné à cette récompense, par des libraires indépendants, se décline en plusieurs points. La nécessité de ne pas se laisser emporter par la vague de l’actualité, le plaisir de creuser le fonds éditorial pour en sortir de jolies pépites.

Mais également la volonté de faire passer de l’ombre à la lumière des livres méconnus ou délaissés, et plus encore la joie de nourrir la curiosité des lectrices et des lecteurs qui viennent dans les librairies du groupement.

Ces dix-sept Mémorisables, sont dorénavant soumis au vote des librairies du réseau. D’ici un mois, Initiales communiquera la liste des trois finalistes retenus pour un second tour qui sera l’objet de débats passionnés entre les libraires. Le nom du lauréat, lui, sera ensuite rendu public en janvier 2019.

Le comité Mémorable au sein d’Initiales est animé par Michel Edo (librairie Lucioles, Vienne) avec l’aide de Jean Marc Brunier (Le Cadran lunaire, Mâcon), Grégoire Courtois (Obliques, Auxerre), Wilfrid Séjeau (Le Cyprès, Nevers).