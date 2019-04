173 romans en compétition pour le Prix du Livre Allemand 2019

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

De gauche à droite : Jörg Magenau, Daniela Strigl, Alf Mentzer, Margarete von Schwarzkopf, Björn Lauer, Petra Hartlieb, Hauke Hückstädt

Parmi les titres présentés, 84 sont issus du catalogue actuel (de printemps) des maisons d'édition, et 71 seront publiés à l'automne. 18 autres ont paru à l'automne 2018. Chaque maison d'édition peut proposer au jury deux titres publiés entre octobre 2018 et le 17 septembre 2019 (date de l'annonce de la seconde sélection). Elles ont en outre la possibilité de recommander jusqu'à cinq titres supplémentaires de leur catalogue.Cette année, la liste des recommandations compte 104 romans, que les membres du jury pourront demander à examiner. Lors de leur première réunion, les membres du jury ont désigné comme porte-parole Jörg Magenau. Font également partie du jury cette année : Petra Hartlieb (librairie Hartliebs Bücher, Vienne), Hauke Hückstädt (Literaturhaus Frankfurt), Björn Lauer (librairie Hugendubel Francfort), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (universitaire et critique littéraire) et Margarete von Schwarzkopf (auteure et critique littéraire).Le choix du roman lauréat du Prix du Livre allemand se fait en plusieurs étapes. Une première sélection de vingt titres sera rendue publique le 20 août 2019. Les jurés choisiront parmi ceux-ci les six titres de la seconde sélection, qui sera annoncée le 17 septembre 2019.Les six finalistes devront attendre la remise du Prix, lors de la Foire du Livre de Francfort 2019, pour connaître le nom du lauréat ou de la lauréate.Le Prix du Livre allemand est décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung (Fondation de l'Association des Éditeurs et Libraires allemands). Il bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung, ainsi que la Foire du Livre de Francfort et de la Stadt Frankfurt (municipalité de Francfort). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.Plus d'informations sur le Prix du Livre allemand 2019 sont disponibles sur le site de la récompense