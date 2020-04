187 romans en lice pour le Prix du Livre allemand 2020

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Parmi les titres présentés, 88 font partie des dernières parutions des maisons d'édition, 78 paraîtront à l'automne, et 21 ont paru à l'automne 2019. Chaque maison a pu soumettre au jury deux titres maximum, parus ou à paraître entre octobre 2019 et le 15 septembre 2020, date de l'annonce de la seconde sélection.Elles ont eu en outre la possibilité de recommander jusqu'à cinq titres supplémentaires. Cette année, la liste des recommandations comprend 96 romans, que les juré.e.s pourront demander à examiner en plus des titres présentés.En raison du contexte, la première réunion du jury a eu lieu par visioconférence. Les juré.e.s ont désigné Hanna Engelmeier (universitaire, Kulturwissenschaftliches Institut Essen/Institut d'études culturelles d'Essen) pour être leur porte-parole. Font également partie du jury cette année : Katharina Borchardt (journaliste littéraire, SWR2), David Hugendick (journaliste littéraire, Zeit Online), Chris Möller (passeuse de littérature, Kabeljau & Dorsch), Maria-Christina Piwowarski (librairie ocelot), Felix Stephan (journaliste littéraire, Süddeutsche Zeitung) et Denise Zumbrunnen (librairie Never Stop Reading).Le choix du roman lauréat du Prix du Livre Allemand se fera en plusieurs étapes. Une première sélection de vingt titres sera rendue publique le 18 août 2020. Les juré.e.s choisiront ensuite parmi ceux-ci les six titres de la seconde sélection, qui sera annoncée le 15 septembre 2020.Les six finalistes devront attendre la remise du Prix pour connaître le nom du ou de la lauréat.e. Le Prix du Livre Allemand est décerné par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (la Fondation pour la culture du livre et l'incitation à la lecture de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands).Il bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung (Fondation de la Deutsche Bank), ainsi que la Frankfurter Buchmesse (Foire du Livre de Francfort) et de la Stadt Frankfurt am Main (municipalité de Francfort-sur-le-Main). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre Allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.