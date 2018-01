18e Rencontres Nationales des Bibliothécaires Musicaux à Caen

L'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale (ACIM) organise les 18e Rencontres Nationales des Bibliothécaires Musicaux les 12 et 13 mars 2018 à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Ce congrès aura pour thème : « La bibliothèque musicale recomposée : nouvelles pratiques, nouveaux espaces. »



Sophie Cornière, CC BY NC SA 2.0



Le programme de ces 18e Rencontres Nationales des Bibliothécaires Musicaux :



- Tables rondes, ateliers, conférence, et poster sessions permettront aux 150 participants attendus de partager expériences et réflexions sur le design de service et l'aménagement des espaces, l’accompagnement des pratiques musicales amateurs, l'animation musicale et sonore à destination des enfants, l'offre documentaire et l'action culturelle sur un territoire, la bibliothèque musicale et ses partenaires, mais aussi le désherbage des collections, ou encore « quelles compétences pour quels services sur place et à distance ? »



- Lundi soir un buffet musical offert avec Digital Cosmic Disco.



- Visite d'établissements culturels de la ville : La bibliothèque Alexis de Tocqueville, le Cargö, le Dôme, l'IMEC, etc.



- Découverte de la ville de Caen (ses disquaires, ses restaurants, ses cafés, ses lieux musicaux, etc.)





La Bibliothèque Alexis de Tocqueville, qui accueillera le Congrès de l'ACIM, a été conçue par l’agence de l’architecte Rem Koolhaas, et a été inaugurée le 14 janvier 2017.

Les Rencontres Nationales des Bibliothécaires Musicaux sont des journées d’études professionnelles organisées par l’ACIM, en partenariat avec le réseau des bibliothèques de Caen la mer, l’AIBM Groupe français, le groupe ABF Normandie, avec la participation de Normandie Livre et Lecture, de la bibliothèque départementale du Calvados, du FAR (agence musicale régionale), et avec le soutien du ministère de la Culture.



Il est possible de s'inscrire en ligne à cette adresse.