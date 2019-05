20.000 jeunes ont désigné leurs mangas, BD et romans favoris

Des bandes dessinées publiées par Akileos, qui a convaincu dans la catégorie comics

14 000 lecteurs âgés de 11 à 18 ans ont élu les lauréats duShonen : The promised Neverland t.1, Kaiu Shirai et Posuka Demizu, KazeShojo : La princesse et la bête t.1, Yu Tomofuji, PikaSeinen : L’atelier des sorciers t.1, Kamone Shirahama, PikaLe choix des mangas appelés à concourir a été fait par Marie Lequenne, co-créatrice du prix, sur la totalité des titres de mangas, manhwas et manhuas dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 en France.1 500 jurés âgés de 11 à 18 ans ont élu les lauréats du, prix de la bande dessinée « franco-belge » :11/14 ans : Aeka t.1, Faut Erkol, Christian Simon et Fabrizio Cosentino, Kamiti15/18 ans : The end , Zep, Rue de SèvresLe choix des bandes dessinées appelées à concourir a été réalisé par Thibault Garnier, graphiste passionné de BD, sur la totalité des titres dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 en France.1 500 jurés âgés de 11 à 18 ans ont élu les lauréats du, prix du roman lié à l’imaginaire (fantasie, fantastique, SF, horreur) :11/14 ans : Interfeel, Antonin Ather, Pocket JeunesseShadow Magic, Joshua Khan, Seuil Jeunesse15/18 ans : Warcross t.1, Marie Lu, Pocket JeunesseLe choix des romans appelés à concourir a été réalisé par Morgane Vasta, médiatrice en littérature jeunesse, sur la totalité des titres dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 en France.1 000 jurés âgés de 11 à 18 ans ont élu les lauréats du, prix du roman de vie :11/14 ans : Six contre un, Cécile Alix, Magnard15/18 ans : Uppercut, Ahmed Kalouaz, RouergueLe choix des romans appelés à concourir a été réalisé par Morgane Vasta, médiatrice en littérature jeunesse, sur la totalité des titres dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 en France.1 500 jurés âgés de 11 à 18 ans ont élu pour la première année les lauréats du, prix de la bande dessinée nord- américaine :11/14 ans : Courtney Crumrin, Ted Naifeh, Akileos15/18 ans : Damned t.1, Cullen Bunn et Brian Hurtt, AkileosLe choix des comics appelées à concourir a été réalisé par Thierry Lequenne, libraire, sur la totalité des titres dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 en France.Les trophées ont été remis lors d’une cérémonie organisée au Collège Georges Méliès à Paris.