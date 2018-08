20 titres en lice pour le Prix du Livre allemand 2018

199 titres. C'est le nombre d'ouvrages sélectionnés pour le premier tour du Prix du Livre allemand 2018 : il n'en reste aujourd'hui plus que 20, choisis par l'Association des Éditeurs et Libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels). Une seconde sélection sera rendue publique le 11 septembre prochain, avant la remise du prix le 8 octobre, en ouverture de la Foire du Livre de Francfort.

On connaît désormais les romans nominés pour le Prix du Livre allemand 2018 : le jury a établi une première sélection de vingt titres. Depuis l'appel à candidatures, les sept jurés ont examiné 199 titres parus ou à paraître entre octobre 2017 et le 11 septembre 2018, date de l'annonce de la seconde sélection).

Christine Lötscher (critique littéraire indépendante), porte-parole du jury : « L'état du monde préoccupe profondément les auteures et auteurs germanophones : comment le monde est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ? Comment expliquer son évolution, quelles histoires peut-on écrire à son sujet ? Leurs romans développent ces questions dans toute leur profondeur poétique, en mettant en scène des personnages voyageurs, en quête, en exil, qui explorent leur présent et leur passé. »

« La diversité des formes littéraires a enthousiasmé le jury : on trouve parmi ces titres de vastes esquisses historiques du monde, mais aussi des tableaux fantastiques ou ludiques, ou encore des textes visant une réduction radicale de la perspective, jusqu'au degré zéro du récit. La richesse et les découvertes surprenantes de cette première sélection sont une invitation du jury à explorer ce vaste champ », poursuit-elle.

Les romans nominés sont :

Carmen-Francesca Banciu, Lebt wohl, Ihr Genossen und Geliebten! (PalmArtPress, mars 2018)

María Cecilia Barbetta, Nachtleuchten (S. Fischer, août 2018)

Maxim Biller, Sechs Koffer (Kiepenheuer & Witsch, septembre 2018)

Susanne Fritz, Wie kommt der Krieg ins Kind (Wallstein, mars 2018)

Arno Geiger, Unter der Drachenwand (Carl Hanser, janvier 2018)

Nino Haratischwili, Die Katze und der General (Frankfurter Verlagsanstalt, août 2018)

Franziska Hauser, Die Gewitterschwimmerin (Eichborn, février 2018)

Helene Hegemann, Bungalow (Hanser Berlin, août 2018)

Anja Kampmann, Wie hoch die Wasser steigen (Carl Hanser, janvier 2018)

Angelika Klüssendorf, Jahre später (Kiepenheuer & Witsch, janvier 2018)

Gert Loschütz, Ein schönes Paar (Schöffling & Co., février 2018)

Inger-Maria Mahlke, Archipel (Rowohlt, août 2018)

Gianna Molinari, Hier ist noch alles möglich (Aufbau, juillet 2018)

Adolf Muschg, Heimkehr nach Fukushima (C.H.Beck, juillet 2018)

Eckhart Nickel, Hysteria (Piper, septembre 2018)

Josef Oberhollenzer, Sültzrather (Folio, mars 2018)

Susanne Röckel, Der Vogelgott (Jung und Jung, février 2018)

Matthias Senkel, Dunkle Zahlen (Matthes & Seitz Berlin, février 2018)

Stephan Thome, Gott der Barbaren (Suhrkamp, septembre 2018)

Christina Viragh, Eine dieser Nächte (Dörlemann, février 2018)

Font partie du jury du Prix du Livre allemand 2018, outre Christine Lötscher : Christoph Bartmann (Goethe-Institut Varsovie), Luzia Braun (ZDF), Tanja Graf (Literaturhaus Munich), Paul Jandl (critique littéraire indépendant), Uwe Kalkowski (blog littéraire « Kaffeehaussitzer ») et Marianne Sax (librairie Marianne Sax, Frauenfeld).





Prochaine étape : la sélection parmi ces vingt titres des six romans de la seconde sélection, qui sera rendue publique le 11 septembre 2018. Les six auteures et auteurs nominés devront attendre la remise du Prix pour connaître le nom du lauréat ou de la lauréate, qui se verra remettre la somme de 25.000 €. Les cinq finalistes recevront 2500 € chacun.

Le Prix du Livre allemand est décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung, la Fondation de l'Association des Éditeurs et Libraires allemands. Il bénéficie du soutien de la Fondation de la Deutsche Bank ; sont également partenaires du Prix : la Foire du Livre de Francfort et la Ville de Francfort-sur-le-Main. La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.

La remise du Prix aura lieu le 8 octobre, en ouverture de la Foire du Livre de Francfort, à l'Hôtel de Ville.