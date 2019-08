20 titres en lice pour le Prix du Livre Allemand 2019

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le Prix du Livre Allemand est décerné par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels (la Fondation pour la culture du livre et l'incitation à la lecture de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands). Il bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung, ainsi que la Foire du Livre de Francfort et de la Stadt Frankfurt am Main (municipalité de Francfort-sur-le-Main). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre Allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.La remise du prix aura lieu le 14 octobre 2019 en ouverture de la Foire du Livre de Francfort : le prix est doté de 25.000 €, et les finalistes recevront 2500 € chacun.Les romans nominés sont :Nora Bossong, Schutzzone (Suhrkamp, septembre 2019)Jan Peter Bremer, Der junge Doktorand (Berlin Verlag, septembre 2019)Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land (Klett-Cotta, août 2019)Andrea Grill, Cherubino (Paul Zsolnay, juillet 2019)Karen Köhler, Miroloi (Carl Hanser, août 2019)Miku Sophie Kühmel, Kintsugi (S. Fischer, août 2019)Angela Lehner, Vater unser (Hanser Berlin, février 2019)Emanuel Maeß, Gelenke des Lichts (Wallstein, février 2019)Alexander Osang, Die Leben der Elena Silber (S. Fischer, août 2019)Katerina Poladjan, Hier sind Löwen (S. Fischer, juin 2019)Lola Randl, Der Große Garten (Matthes & Seitz Berlin, mars 2019)Tonio Schachinger, Nicht wie ihr (Kremayr & Scheriau, septembre 2019)Norbert Scheuer, Winterbienen (C.H.Beck, juillet 2019)Eva Schmidt, Die untalentierte Lügnerin (Jung und Jung, mars 2019)Saša Stanišić, Herkunft (Luchterhand, mars 2019)Marlene Streeruwitz, Flammenwand. (S. Fischer, mai 2019)Jackie Thomae, Brüder (Hanser Berlin, août 2019)Ulrich Woelk, Der Sommer meiner Mutter (C.H.Beck, janvier 2019)Norbert Zähringer, Wo wir waren (Rowohlt, mars 2019)Tom Zürcher, Mobbing Dick (Salis, mars 2019)« Ce processus de sélection a donné lieu à un échange stimulant et très enrichissant sur la littérature contemporaine en langue allemande. La liste de titres issue de cette aventure commune de lecture reflète la diversité des sujets et la richesse stylistique des parutions de cette année. Critique de la société ou recherche historique, paranoïa ou imagination, rêve ou exploration du monde, du Caucase à la Californie en passant par la province allemande, les thèmes les plus divers y ont leur place », a déclaré Jörg Magenau, critique littéraire indépendant et porte-parole du jury du Prix du Livre Allemand 2019.Le jury réunit Petra Hartlieb (librairie Hartliebs Bücher, Vienne), Hauke Hückstädt (Literaturhaus Francfort-sur-le-Main), Björn Lauer (librairie Hugendubel Francfort), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (universitaire et critique littéraire), Margarete von Schwarzkopf (auteure et critique littéraire) et Jörg Magenau.