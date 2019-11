2020 année de la BD : Lewis Trondheim à l'honneur à Angoulême

Photo d'illustration : Lewis Trondheim - Karl Loeffler, CC BY SA 2.0

Mais aussi, journée d'étude et parution d'ouvrage

Ludique et accessible à tous, l’exposition « Lewis Trondheim fait des histoires » présentera plus de 150 originaux, des planches aux illustrations sans oublier les carnets. Le tout, dans un parcours scénographié abordant une dizaine de thématiques comme l’apprentissage du dessin, l’autoreprésentation, la carrière de son personnage fétiche Lapinot, les monstres, robots et aliens, la série d’heroïc fantasy Ralph Azham, le travail en collaboration, la BD jeunesse, l’expérimentation formelle, les angoisses du créateur et du citoyen, etc.Entre autres documents rares, on découvrira les cases matricielles du Dormeur, un dessin où Trondheim se représentait encore en chat, des dessins de couverture d’albums de Lapinot inédites, des sérigraphies Ralph Azham réalisées à partir de tampons.Mais aussi, le scénario original de La Nouvelle Pornographie, des recherches graphiques pour la mise au point du style de Frantico, des illustrations originales pour le jeu de rôles Donjon et des dessins inédits, nous indique un communiqué.Autour de l’exposition, d’autres événements auront lieu. La maison d’édition qu’il a fondée, L’Association, publiera en janvier 2020 des Entretiens avec Lewis Trondheim, par Thierry Groensteen. En douze chapitres, l’ouvrage fait le bilan d’une carrière éclectique. L’occasion pour l’auteur de revenir sur son parcours, ses influences, ses choix de création, ses méthodes de travail, ses multiples collaborationsCes conversations sont illustrées de nombreux documents rares ou inédits et enrichies de témoignages d’une dizaine de proches (Harry Morgan, Brigitte Findakly, Mathieu Sapin, Matthieu Bonhomme, Stéphane Oiry, Appollo, Erwan Obion, Jochen Gerner, Nicolas Kéramidas, Jean-Pierre Duffour, Hubert Chevillard).En parallèle aura lieu une journée d’étude intitulée « Lewis Trondheim, l’artiste-orchestre de la bande dessinée ». Elle se tiendra à l’auditorium du musée de la bande dessinée le mardi 5 mai 2020, avec le soutien de l’Université d’Alberta, du Laboratoire InTRu (Université de Tours), de l’Université Libre de Bruxelles et du groupe ACME (Université de Liège).Enfin, une exposition consacrée à L’Association, conçue par Jochen Gerner et Alexandre Bohn, sera présentée au FRAC d’Angoulême du 22 janvier au 16 mai, sous le titre « Fracas sociable ». Des planches de bandes dessinées des auteurs de la maison d’édition et des documents imprimés dialogueront avec des œuvres d’art contemporain.Lewis Trondheim est l’auteur d’une des œuvres les plus vastes et protéiformes de la bande dessinée moderne. Science-fiction, western, polar, autobiographie, comédie sentimentale, cape et épée, BD expérimentale, BD jeunesse, heroïc fantasy, reprise de personnages connus (Mickey, Spirou) : il n’y a pas de genre auquel Lewis Trondheim ne se soit essayé, jusqu’à la bande dessinée pour Smartphone (Bludzee) ou sur Instagram (Les Herbes folles).C’est aussi un éditeur. En 1990, il fonde la maison d’édition L’Association, dont il est toujours membre du comité de lecture. II dirige également la collection « Shampooing » chez Delcourt, tout en travaillant pour Dargaud, Dupuis, Glénat et Rue de Sèvres. En 2006, il reçoit le Grand Prix de la Ville d’Angoulême, et est le créateur du « Fauve » devenu la mascotte du Festival.