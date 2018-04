23e Rendez-vous de la Bande Dessinée : Zep et Titeuf à l'honneur

Les 23es rendez-vous de la bande dessinée à Amiens, qui se dérouleront les 2 et 3 juin prochain, mettent à l’honneur Zep et son merveilleux adolescent à la mèche blonde, Titeuf. Rencontres, ateliers, projections, expositions, dédicaces et conférences sont au programme dans l’ex-halle Sernam à quelques minutes de la Gare d’Amiens.





Zep sera présent lors des Rendez-vous pour rencontrer le public. L’exposition « Les Mondes merveilleux de Zep », retracera son parcours et les travaux ayant donné naissance à l’un des adolescents les plus emblématiques du 9e art.

Seront aussi présents, entre autres, Zidrou (L’Élève Ducobu), Reno (Aquablue), Jérémie Moreau (Fauve d’or 2018), Jeremy Bastian (auteur américain), Jordi Lafebre (dessinateur catalan des Beaux étés), la bande de Tchô! (Julien Neel, Mathilde Domecq, et Dab’s), Terreur Graphique (Concert dessiné avec Aquaserge), Samantha Bailly (auteur, scénariste et présidente de l’association La Charte)...



Les interviews dessinées, les projections en direct, les masterclass et les débats renforcent le lien entre le public et les auteurs, spécificité de ces rendez-vous depuis leur création.



Le festival multiplie également les passerelles avec les autres disciplines artistiques. Plusieurs expositions mettent en valeur le travail des auteurs ou des thèmes forts et se prolongent les week-ends de juin ou jusqu’en juillet dans plusieurs lieux culturels : « Zidrou », « La fleur dans l’atelier de Mondrian », « Bjorn le Morphir », « Les vaisseaux spatiaux dans la bd franco-belge », « Les 20 ans de Tchô ! », « La fille maudite du capitaine pirate ».

Réputé pour son engagement auprès du jeune public, avec les Editions de la Gouttière, le festival veille à lui offrir une programmation avec des formats adaptés : lectures à haute voix, kamishibai, makaton, rencontres et spectacles.



Le festival se positionne aussi sur le numérique et l’enseignement supérieur en partenariat avec l’Université de Picardie Jules Verne, l'École supérieure d’art et design et Waide Somme, école d’animation 3D.



La journée professionnelle du 1er juin sera dédiée aux projets culturels construits avec des auteurs de bandes dessinées. Cette rencontre donnera l’occasion d’aborder et d’envisager des solutions à la question cruciale de leur rémunération.



Les auteurs invités



Antoine, Virgile, Aurel, Bajram Denis, Baker Steve, Bastian Jérémy, Baudy Romain, Beaudry Emmanuel, Bihel Soizic, Blondin Greg, Bourgeron Franck, Broyart Benoît, Chauzy Jean-Christophe, Cuvillier Stéphane, Dab's,

De Jong Aimée, Domecq Mathilde, Drouin Paul, Édith, Ernst Serge, Evrard David, Falardeau Michel, Fraco,

François David, Frasier Olivier, Gilbert Thomas, Gomont Pierre-Henry, Goossens Daniel, Hardoc, Hautière Régis, Hitori De Nicolas, Joub, Jousselin Pascal, Kokor, Labiano Hugues, Lafebre Jordi, Lapone Antonio, Lavachery Thomas, Lecorsier Corentin, Lerolle Christian, Lindingre Yan, Lizano Marc, Mangin Valérie, Maudet Matthieu, Maupomé Frédéric, Melaka, Mermilliod Aude, Micol Hugues, Minguez Jean-Marie, Monin Arno, Moynot Emmanuel, Neel Julien, Nicoby, Pé Frank, Pendanx Jean-Denis, Périmony David, Peyraud Jean-Philippe, Priou Thomas, Pujol Romain, Raoul Douglas, Reno, Riff Reb's, Romat Catherine, Saenz Valiente Juan, Sandjofski Michelle, Soleilhac Aude, Soulcié Thibaut, Supiot Olivier, Talbot Bryan, Talbot Mary, Terreur Graphique, Trouillard Guillaume, Trystram Martin, Zay Dominique, Zep, Zidrou.



Gratuit pour les -25 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, 3€ pour les adultes.

Les sites sont ouverts de 10h à 19h, le samedi et le dimanche, avec ouverture de la billetterie à partir de 9h30.