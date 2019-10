278 auteurs, 25 pays : la francophonie, riche de sa diversité

Ce 24 octobre, 278 livres ont ainsi pris part à la 7e Journée du Manuscrit Francophone : les ouvrages soumis sont écrits par des auteurs venant des 4 coins du monde. Évidemment la catégorie reine est le roman avec 133 ouvrages, mais d’année en année la poésie prend de l’ampleur avec 46 recueils.Tous les manuscrits déposés ont été lus et acceptés par le Comité de sélection pour garantir aux lecteurs une qualité d’écriture, un réel travail d’auteur et un intérêt éditorial. Il choisit ensuite les meilleurs livres dans chaque catégorie en prenant aussi en compte les votes internet.La liste des nominés est publiée aujourd’hui , 24 octobre. Les titres seront ensuite soumis au jury qui attribuera 7 Prix littéraires – Roman, Poésie, Essai, Policier, Témoignage, Science-Fiction, Jeunesse – et le Grand Prix du Jury 2019.Le Jury est composé de son Président Michel Dansel, écrivain et poète ; Wilfried N’Sondé, écrivain, Prix des 5 Continents, Prix Kourouma et de nombreux autres ; et de Keltoum Deffous, poétesse algérienne, Prix Poésie de la JDMF 2018 et Prix Poésie Blaise Cendrars. Les prix seront remis lors d’une cérémonie le 13 novembre à l’Apollo Théâtre à Paris.Avec plus de 10.000 votes, le livre Soutiens le bon combat d’Innocent Mwendo Twisenge de la République Démocratique du Congo est le premier des titres plébiscités par les internautes.Ce fils d'agriculteur âgé de 21 ans habite à Rumangabo à la frontière du Rwanda dans une zone de conflits. Il n’a pas eu les moyens de faire des études et a appris seul à écrire en lisant des livres. C'est la magie de la Journée du Manuscrit Francophone : il semblait tout à fait improbable qu'un tel auteur soit célébré par toute la Francophonie.La Journée du manuscrit francophone se déroule en partenariat avec ActuaLitté.