285 024 visiteurs pour la Foire du livre de Francfort 2018

#FBM18 – Pour sa 70e édition, la Foire du livre de Francfort affiche une belle constance : 0,8 % de visiteurs en plus pour le week-end, mais une baisse de 1,8 % durant les journées professionnelles. Ce sont 285.024 visiteurs, contre 286.425 qui sont venus à la découverte des ouvrages et des exposants.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« En tant qu’événement le plus international du genre, la Frankfurter Buchmesse est le lieu idéal pour échanger sur des sujets qui concernent l’ensemble de la profession. Nous avons constaté une augmentation notable du besoin de participation politique », indique Juergen Boos, directeur de la manifestation.

« Un certain nombre de sujets sont sortis du lot cette année, notamment l’importance des droits de l’Homme, le déplacement et la migration, le populisme et l’engagement citoyen. »

Pour Heinrich Riethmüller, président de l’association allemande des éditeurs et libraires : « La 70e Frankfurter Buchmesse était à l’écoute de son époque. L’industrie du livre a clairement pris position en faveur des droits de l’Homme, de la liberté, de la diversité et du respect. »

Et de vanter les mérites des débats au cours des cinq jours de l’aventure. « Il était possiblement de percevoir clairement l’enthousiasme des gens pour les livres et le sens que la littérature prend pour eux. Les éditeurs et les libraires travaillent d’arrache-pied pour développer de nouvelles relations avec les clients d’aujourd’hui, ce qui était également manifeste durant la Foire. »





