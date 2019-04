2e édition du Prix de la liberté intérieure

Après le succès du Prix de la liberté intérieure, décerné en 2018 à Sandro Veronesi pour son récit Selon Saint Marc, publié chez Grasset, la rédaction du Jour du Seigneur reconduit cette distinction littéraire avec une deuxième édition pour ce printemps 2019. Le Jour du Seigneur s’associe cette année aux librairies La Procure, au journal Ouest-France et à la radio RCF pour en promouvoir le lauréat partout en France.









Le Prix de la liberté intérieure récompense un livre (essai, récit, biographie ou fiction), qui aide à croire, penser et vivre librement. Inauguré par Le Jour du Seigneur afin de promouvoir et mettre à l’honneur la littérature, source de liberté et l’épanouissement, ce prix respecte l’identité de l’émission, qui porte des valeurs évangéliques d’ouverture au monde, de dialogue et de tolérance.



Pour cette édition, le prix sera parrainé par Yves Duteil. Le jury sera composé de 7 membres :

Monsieur Christophe Henning, journaliste à Pèlerin et à RCF, président du jury

Madame Jeanne-Françoise Hutin pour Ouest-France

Frère Yves Combeau pour le Jour du Seigneur

Madame Marie-Joseph Biziou pour La Procure de Saint-Sulpice

Monsieur Pierre Bovet pour La Procure d’Annecy

Madame Agathe Bischoff-Morales, téléspectatrice

Monsieur Renaud Delourme, téléspectateur



Sélection 2019



7 livres sont sélectionnés cette année :

Pour qu’un ciel flamboie, de Véronique de Fombelle (L’iconoclaste)

Avec toutes mes sympathies d’Olivia de Lamberterie (Stock)

Sermon de Saint Thomas d’Aquin aux enfants et aux robots de Sébastien Lapaque (Stock)

Un catho s’est échappé de Jean-Pierre Denis (Cerf)

Le syndrome de Tom Sawyer de Samuel Adrian (Equateur)

Le plein silence de Marion Muller-Collard (Labor et fides)

Lettre à Philémon d’Adrien Candiart (Cerf)



Calendrier