3 destinations littéraires à découvrir ce printemps

Le printemps marque le retour des beaux jours – on l'espère en tout cas ! –, des oiseaux qui chantonnent et de quelques grands événements littéraires ! Les amoureux du livre, physique ou numérique, vont pouvoir se délecter de salons passionnants aux quatre coins de France. L'occasion donc de s'évader par la lecture, mais pas seulement.









Festival « Étonnants Voyageurs » à Saint-Malo, 19-21 mai 2018

Direction la Bretagne pour le week-end de la Pentecôte ! Les 19, 20 et 21 mai prochains, Saint-Malo accueille son traditionnel festival du livre et du film « Étonnants Voyageurs ». Cette 29ème édition pluridisciplinaire n'échappera pas à la règle avec au programme quelques 300 rencontres, débats, lectures, une centaine de films et documentaires projetés, une dizaine d'expositions et 3000 m² d'espace librairie. Sans oublier les nombreux prix littéraires décernés : Ouest-France, « Littérature-monde », Nicolas Bouvier, Joseph Kessel, Robert Ganzo, Gens de mer et le Grand Prix de l’Imaginaire !

Située à la pointe nord de l'Ille-et-Vilaine, la « cité corsaire » offre un cadre exceptionnel via ses plages, son port et ses remparts, vestiges magnifiques de la vieille forteresse. Une muraille impressionnante qui donne son cachet singulier à cette jolie ville bretonne. Offrez vous une balade sur le chemin de ronde où vous apprécierez le côté médiéval et les vues imprenables, puis au bord de l'océan Atlantique pour respirer les embruns marins.

Comédie du Livre à Montpellier, 25-27 mai 2018

Comme tous les ans, le chef-lieu de l'Hérault tient sa grande manifestation populaire littéraire. Après la Grèce et la Méditerranée en 2017, ce sont cette fois-ci les littératures néerlandaise et flamande qui seront mises à l'honneur de cette 33e édition. Comme son nom l'indique, l'événement se tiendra sur la célèbre place de la Comédie, lieu central de la ville. Mais d'autres sites valent également le détour comme la porte du Peyrou (l'Arc de Triomphe montpelliérain), l'aqueduc des Arceaux ou le très agréable Jardin des plantes. Bref, un beau printemps en perspective !

La Nuit de la Littérature à Paris, 26 mai 2018

Ce même week-end, se tient également dans la capitale la 6ème édition de la Nuit de la Littérature. Une invitation au voyage dans le 5e arrondissement de Paris, puisque tout se passera au cœur du Quartier Latin et la part belle est faite à l'international. Ainsi, des auteurs venus des quatre coins du monde (de l'Allemagne à Taïwan en passant par le Portugal ou la Lituanie) se prêteront au jeu de la lecture, accompagnés d'un comédien ou d'un traducteur.



De 18h00 à 23h00, 5 représentations sont prévues, débutant à chaque heure et simultanément parmi les 18 lieux de l'événement. Une vingtaine de minutes de lecture, puis une vingtaine de minutes de rencontres et discussions avec le public pour permettre ensuite de déambuler d'un point à un autre. Libre à vous de choisir votre parcours.