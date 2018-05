3 finalistes pour le Grand Prix de la Biographie politique 2018

Le Grand Prix de la Biographie politique, décerné le samedi 16 juin à l’hôtel Barrière Le Westminster le Touquet, a dévoilé la liste de ses trois finalistes, retenus pour le dernier tour des sélections. Créé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt, propriétaire de nombreux complexes hôteliers, le prix est doté de 10 000 €.

Le 16 juin prochain, au Touquet, la remise du prix sera précédée du traditionnel débat entre les auteurs finalistes qui échangeront à cette occasion avec les membres du jury et dédicaceront leurs ouvrages au public présent.Les finalistes du Grand Prix de la Biographie politique 2018 sont :Jean-Louis Brunaux pour Vercingétorix (Gallimard)Stéphane Courtois pour Lénine, l’inventeur du totalitarisme (Perrin)Arlette Jouanna pour Montaigne (Gallimard)L'année dernière, c'est Didier Le Fur qui avait remporté la récompense, pour sa biographie de Diane de Poitiers (Perrin) Le jury du Grand Prix de la Biographie politique du Touquet-Paris-Plage rassemble Marie-Louise Antoni, Patricia Barbizet, Nicolas Baverez, Dominique Besnehard, Arlette Chabot, François Ewald, Anne Lauvergon, Joseph Macé-Scaron, Muriel Mayette-Holtz, Anne Méaux (Présidente), Catherine Nay, Patrick-Olivier Picourt (Secrétaire général) et Alain-Gérard Slama.Créé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt, et doté de 10.000 € par Le Touquet-Paris-Plage, le Grand Prix de la Biographie politique a vocation à distinguer, chaque année, une biographie politique passée ou présente écrite en langue française ou traduite.