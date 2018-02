3 finalistes pour le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail 2018

En janvier 2018, à l’occasion de la 9e édition du Prix du Roman d’Entreprise et du Travail, trois livres ont été sélectionnés pour accéder à la finale. Le prix sera décerné le 29 mars 2018 par un jury de 17 personnalités issues du monde de l’entreprise, des sciences humaines et de la littérature.









Lancé en 2009 par le Groupe Technologia à partir d'une idée de Place de la Médiation, le Prix du Roman d'Entreprise et du Travail récompense chaque année des auteurs ayant édité, l'année précédant la remise du prix, des ouvrages sur la thématique du travail et de la vie de bureau, qu'elle soit source d'épanouissement ou de conflit et de souffrance.



La remise du prix aura lieu suite à une deuxième vague de lecture le 29 mars prochain et le lauréat se verra remettre une récompense de 3000 €.



Le Prix est organisé par Place de la Médiation et Le Groupe Technologia, soutenu par le cercle Européen des DRH, et les partenaires sociaux tous représentés dans le jury. Il est doté cette année par Klesia Mut', également partenaire du Prix, avec l'ambition de récompenser l'auteur portant un véritable regard et parti-pris sur le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.



Les finalistes 2018 : trois romanciers à l'honneur



Jusqu'à la bête, de Timothée Demeillers, Asphalte éditions



Erwan est ouvrier dans un abattoir et cherche à fuir cette vie dont il se lasse. Pour échapper à ce quotidien qui le ronge, Erwan se lance dans l'inventaire de ses souvenirs. Peu à peu, le passé va ressurgir dans le présent et le conduire à commettre l'irréparable.

L'auteur : Après avoir longtemps vécu à Prague, Timothée Demeillers s'est désormais établi entre Paris et Londres, et partage son temps entre le journalisme et la rédaction de guides touristiques. « Jusqu'à la bête » est son deuxième ouvrage après « Prague, faubourgs est » paru en 2014.



Une présence idéale, d'Eduardo Berti, Flammarion

Ils sont médecin, interne, infirmier, brancardier, mais aussi esthéticienne, musicienne, lectrice bénévole. Chaque jour l'unité de soin palliatif d'un hôpital accompagne les patients et leurs familles dans la maladie. Ils racontent tour à tour, les vies qu'ils ont croisées. Celles qu'il a fallu guider vers la mort. Et puis les autres, celles qui restent. Ils décrivent alors, toute la complexité de ces singulières vocations.



L'auteur : Né à Buenos Aires en 1964, Eduardo Berti vit actuellement à Bordeaux. Journaliste, traducteur, éditeur, il est aussi l'auteur chez Actes Sud de La Vie impossible (2003), L'Ombre du boxeur (2009), Le Pays imaginé (2013).



Un élément perturbateur, d'Olivier Chantraine, Gallimard

Serge Horowitz travaille au sein d'un cabinet de consulting. En peine négociation avec une société japonaise, il est alors saisi d'une crise d'aphasie. Le client perdu, il se retrouve dans une délicate situation vis-à-vis de sa direction et va devoir réparer ses erreurs.



L'auteur : Venu à l'écriture en 2014, cet ancien cadre parisien a fait le choix de retrouver la Provence de son enfance afin de mener à bien ses projets d'écriture.