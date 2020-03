3 livres finalistes pour le Prix Alexandre-Vialatte 2020

La deuxième sélection est la suivante :Michel Bernard, Le bon sens (La Table ronde) Jean Echenoz, Vie de Gérard Fulmard (Les Éditions de Minuit)Philippe Videlier, Rome en noir (Gallimard)La première sélection réunissait 10 romans, et se retrouve à cette adresse Le lauréat sera dévoilé à l'Hôtel littéraire Alexandre-Vialatte à Clermont-Ferrand le jeudi 16 avril à 18h30 : cette cérémonie sera suivie d'une séance de dédicaces ouverte au public.Le jury de la récompense coorganisée par La Montagne et la Société des Hôtels Littéraires rassemble Pierre Vialatte, fils de l'écrivain ; Jean Brousse, éditeur ; Patrick Besson, journaliste, écrivain ; Myriam Entraygues, chargée de mission Foire du livre de Brive ; Pierre Jourde, écrivain, prix Vialatte 2019 ; Jacques Letertre, président de la société des Hôtels littéraires et de l’Hôtel Vialatte ; Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe Livres de L’Express, et Florence Sultan, directrice Centre France livres et des éditions de Borée.Le secrétaire du prix est Jean-Marc Laurent, journaliste, responsable des pages magazine de La Montagne. Comme indiqué, Pierre Jourde avait été désigné lauréat du prix en 2019 , pour son livre Le voyage du canapé-lit aux éditions Gallimard.