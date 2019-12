3 livres lauréats pour le Prix Littéraire des Musiciens

Ce samedi 30 novembre, le jury du Prix Littéraire des Musiciens 2019 a sélectionné les ouvrages suivants :Le prix Essai :Alma Rosé de Richard Newman et Karen Kirtley, traduit par Blandine Longre (Notes de nuit)Le prix Roman :La vigne écarlate de Vincent Borel (Sabine Wespieser éditeur), élu à l'unanimitéLe prix Jeunesse :Mozart vu par une ado de Tristan Pichard (Poulpe Fictions)Le jury 2019 réunit Dana Ciocarlie, pianiste, Laurent de Wilde, pianiste, jazzman, Elsa Dreisig, soprano, Philippe Hersant, compositeur, Jean-Claude Pennetier, pianiste, Alexandra Soumm, violoniste, Isabelle Bigaré, corniste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Bernard Boulfroy, violoniste, Orchestre National de Lyon, Jérôme Voisin, clarinettiste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Caroline Verdu, directrice du Théâtre La Pépinière et Laurence Nobécourt, écrivain.L'année dernière, le Prix littéraire des Musiciens avait salué Ian Bostridge pour Le voyage d'hiver de Schubert (Actes Sud) et Stéphanie Kalfon pour Les parapluies d'Erik Satie (Joëlle Losfeld éditions).