3 romans en lice pour le Prix des Horizons imaginaires 2019

Nés comme ça de Dave Côté (Les Six Brumes)

Ganymède, tome 1 – Les sarcophages de Nicolas Faucher (Michel Quintin)

Faunes de Christiane Vadnais (Alto)

Créé par un enseignant de français du Collège Marianopolis et dorénavant administré par la Fondation Lire pour réussir, le Prix des Horizons imaginaires a pour objectif de redonner le plaisir de lire aux collégiens grâce aux littératures de l’imaginaire. Tout au long de l’automne, les étudiants liront trois œuvres sélectionnées pour eux par un comité formé de spécialistes (critiques, libraires, enseignants, etc.). Ils en discuteront, rencontreront les auteurs, participeront à des concours d’écriture et à des ateliers d’improvisation littéraire, avant de voter pour leur lecture favorite en novembre au Salon du livre de Montréal, où aura lieu la remise du prix.Les trois livres finalistes, dévoilés en mai dernier dans le cadre du Congrès Boréal de science-fiction et de fantastique, sont :L’an dernier, Maude Deschênes-Pradet a été récompensée pour son roman Hivernages (XYZ).Pour célébrer le début des activités, le public est invité à une soirée littéraire le mardi 17 septembre dès 18 h à la Maison des écrivains (Union des écrivaines et des écrivains québécois, 3492, avenue Laval, Montréal, H2X 3C8). En présence des auteurs et de nombreux invités, la soirée servira à souligner l’entente de transfert qui lie le Collège Marianopolis et la Fondation Lire pour réussir, et à explorer la place qu’occupent les littératures de l’imaginaire au Québec lors d’une table ronde sur l’édition locale et l’enseignement.Animée par Mathieu Lauzon-Dicso (coordonnateur du prix et enseignant de français au Collège Marianopolis), la table ronde réunira Olivier Hamel (bibliothécaire et animateur culturel, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys), Geneviève Pigeon (directrice des éditions de L’Instant même et chargée de cours, Département de sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal) et Joanne Rochette (autrice et enseignante d’histoire, Collège de Rosemont). Pour en savoir plus sur la soirée du 17 septembre.