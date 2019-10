30 livres de photographie en lice pour les Prix HiP 2019

(Susanne Nilsson, CC BY-SA 2.0)





Le Prix HiP « Cultures & Voyage »

Le Prix HiP « Nature & Environnement »

Le Prix HiP « Reportage & Histoire »

Le Prix HiP « Société »

Le Prix HiP du Livre jeunesse

Le Prix HiP « Monographie artistique »

Le Prix HiP « Histoire de la Photographie »

Le Prix HiP du Premier livre

Le Prix HiP du Livre autoédité

Le Prix HiP du Livre de l'année

Le Prix HiP de l'Éditeur de l'année

Au large du temps de Jérémie Jung (éditions Imogene)Maroc, un temps suspendu de FLORE (Contrejour)Au hasard des vents de Pierre de Vallombreuse (ediSens)700 requins dans la nuit de Laurent Ballesta (Andromède Collection)Dust de Jérémie Lenoir (Light Motiv)Tibet, promesse de l'invisible de Vincent Munier (Kobalann éditions)Bobby Sands de Yan Morvan (André Frère Éditions)Camps de Rivesaltes, lieu de souffrance de FLORE (André Frère Éditions)Femmes à l'œuvre, femmes à l'épreuve de Clara Bouveresse (Actes Sud)Mexican Morgues de Sébastien Van Malleghem (Photopaper)Serge & Jacqueline de Laure Vouters (Sophot)Les Racines de la colère de Vincent Jarousseau (Les Arènes)Objectif photo - Comment devenir des pros de l'image de J. Balagué, D. Groison et P. Schouler (Actes Sud junior)Dans l'objectif de JR de JR (Pyramid)La Dispute de Victoria Scoffier et Alain Laboile (Les Arènes)Dans mon jardin les fleurs dansent d'Olivier Cornil (Les éditions du Caïd)Trova de Gilles Roudière (lamaindonne)Voyage en pays du Clermontois d'Israel Ariño (Ediciones Anómalas et Diaphane éditions)50 ans de photographie française de Michel Poivert (Textuel)Photo|Brut, collection Bruno Decharme & compagnie (Flammarion)Sur la photographie au Liban : récits & essais, collectif (Kaph Books)Le Temps des Grenadines de Dan Aucante (Bergger éditions)Lunacy de Meyer (éditions Loco)Faux bourgs de Yohanne Lamoulère (le bec en l'air)M.O.O.N de Sandrine ElbergLes grandes solitudes de Jacques Balmat de Julien LacroixMotherhood de Laure MaugeaisDatazone de Philippe Chancel (éditions Photosynthèses)Noces ou les confins sauvages de Hélène David (sun/sun éditions)Les métamorphoses de l'argentique de Denis Brihat (le bec en l'air)Le Bec en l'airLes éditions imogenelamaindonneLes lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise de prix qui se tiendra au Salon de la Photo 2019, le 7 novembre 2019, à 14 heures, à Paris Expo Porte de Versailles, dans la Salle des Grandes Rencontres. Conjointement, une exposition à livre ouvert des lauréats sera présentée en avant-première, du 7 au 11 novembre 2019. Pour les auteurs primés, c'est l'opportunité d'exposer leurs livres d'une manière originale aux quelque 60.000 visiteurs annuels du Salon de la Photo.