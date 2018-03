30 livres en compétition pour le 10e prix Orange du livre

Le jury de la 10e édition du Prix Orange du Livre s'est réuni pour établir une première sélection parmi les romans français de la rentrée littéraire de janvier.





Erik Orsenna, le président





Autour d'Erik Orsenna, les auteurs, les libraires et lecteurs ont chacun défendu leurs choix et se sont accordés sur une première sélection de 30 titres. Toujours orienté vers la découverte de jeunes auteurs, ce Prix associe des lecteurs passionnés de littérature et des professionnels du livre et propose au jury de choisir parmi tous les romans français de la rentrée littéraire d’hiver.



Une sélection établie par un jury diversifié



Sous la présidence d’Erik Orsenna, écrivain et membre de l’Académie Française, le jury est composé des auteurs Louis-Philippe Dalembert (lauréat du Prix Orange du Livre 2017, Kaouther Adimi, François-Henri Désérable et Jean-Marie Blas de Roblès ; de la mezzo-soprano franco-italienne Lea Desandre, des libraires Samantha Sabba (Fnac Rosny) et Sandrine Babu (L’instant, Paris 15e) ; et de 7 lecteurs passionnés issus du site lecteurs.com.



Les 30 livres en sélection :

Vincent Almendros, Faire mouche, Editions de Minuit

Salim Bachi, Un jeune homme en colère, Gallimard

Michel Bernard, Le bon cœur, La Table Ronde

Jean-Philippe Blondel, La mise à nu, Buchet Chastel

Arthur Cahn, Les vacances du petit renard, Seuil

Cali, Seuls les enfants savent aimer, Le cherche Midi

Ananda Devi, Manger l'autre, Grasset

Odile D'Oultremont, Les déraisons, Editions de l’Observatoire

Julien Dufresne-Lamy Les Indifférents Belfond

Christian Garcin, Les oiseaux morts de l'Amérique, Actes Sud

Aliona Gloukhova, Dans l'eau je suis chez moi, Verticales

Christian Guay-Poliquin, Le poids de la neige, Editions de l’Observatoire

Hubert Haddad, Casting Sauvage, Zulma

Eric Holder, La belle n'a pas sommeil, Seuil

Violaine Huisman, Fugitive parce que reine, Gallimard

Raphaël Jerusalmy, La rose de Saragosse, Actes Sud

Gaëlle Josse, Une longue impatience, Notabilia

Ysabelle Lacamp, Ombre parmi les ombres, Bruno Doucey

Yanick Lahens, Douces Déroutes, Sabine Wespieser

Céline Lapertot, Ne préfère pas le sang à l'eau, Viviane Hamy

Christine Montalbetti, Trouville Casino, P.O.L.

Véronique Mougin, Où passe l'aiguille, Flammarion

Wilfried N'Sondé, Un océan, deux mers, trois continents, Actes Sud

Marc Alexandre Oho Bambe, Dien Biên Phu, Sabine Wespieser

Florent Oiseau, Paris Venise, Allary Edition

Bernard Quiriny, L'affaire Mayerling, Rivage

Marie Redonnet, Trio pour un monde égaré, Le Tripode

Joachim Schnerf, Cette nuit, Zulma

Angélique Villeneuve, Maria, Grasset

Omar Youssef Souleimane, Le petit terroriste, Flammarion



Le jury se réunira à nouveau le 3 mai pour sélectionner les 5 romans finalistes. Du 4 au 30 mai 2018, les internautes voteront pour leur livre favori sur le site lecteurs.com. L’annonce du lauréat de cette 10e édition se fera au cours d’une cérémonie de remise du prix le 7 juin prochain à Paris. Une soirée de lecture d’extraits de cinq romans finalistes est prévue le mercredi 16 mai au Reid Hall à Paris 6e. Les invitations, dans la limite des places disponibles, seront à retirer sur le site lecteurs.com.





Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones.