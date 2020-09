30 millions d'euros pour le château d'Antoine de Saint-Exupéry

INSOLITE : Une sculpture du Petit Prince

réalisée à partir de matériaux de récupération

Crédit photo : Le Château de Saint-Maurice-de-Rémens, en 2014 (Benoît Prieur, CC BY SA 3.0)

Avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus et près de 400 traductions, Le Petit Prince compte parmi les ouvrages les plus lus au monde. La région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez (LR) ne s’y sont pas trompés et souhaitent faire de la demeure d’enfance de Saint-Exupéry un lieu culturel incontournable.Le château et son parc de 5 hectares ont été rachetés à la commune de Saint-Maurice de Rémens, dans l’Ain, pour 980.000 euros en février 2020. Aujourd’hui 30 millions d’euros sont débloqués pour développer l’univers de l’auteur au sein de la bâtisse : un projet de longue date qui se concrétise.« Le projet est finalisé et nous voulons aller vite. On va lancer maintenant un appel d’offres pour trouver les meilleurs opérateurs culturels, ce pourrait être, par exemple, celui de la Grotte Chauvet, en Ardèche… des acteurs de très haut niveau », a indiqué Wauquiez à l’AFP.Le président de la région souhaite commencer les travaux en 2022 pour une ouverture au public entre 2023 et 2025 avec un ambitieux objectif : « 100.000 visiteurs dès les deux premières années .»Si la région peut mobiliser des sommes importantes, le politique souhaite également faire appel à des mécènes. Un crowdfunding sera ainsi lancé sur Internet et « On va également se doter d’un comité scientifique et d’un comité de parrainage avec, aux commandes, Stéphane Bern et Patrick Poivre d’Arvor ».Le château devrait ainsi mettre en lumière l’héritage de Saint-Exupéry, faisant place belle à l’icône qu’est devenu Le Petit Prince sans oublier le passé d’aviateur de l'auteur.