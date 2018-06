30 ouvrages présélectionnés pour le Prix Handi-Livres 2018

Le prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Comme chaque année, l’émotion a été forte, le choix difficile et les conversations animées entre les membres du comité de sélection compte tenu de la richesse et de la qualité des œuvres proposées. Au final, le comité de sélection a choisi 30 ouvrages dans les 6 catégories en lice qui seront ensuite soumis au vote du jury final présidé par Axel Kahn en novembre prochain.





Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a lancé son appel à candidatures en mars dernier pour Le Prix Handi-Livres 2018. Parrainé par Robert Hossein depuis sa création, le prix connaît un véritable succès. Cette année, près de 120 ouvrages ont été présentés pour participer au prix littéraire.

Catégorie « Roman »

ANATOMIE D’UN SOLDAT / Harry PARKER / CHRISTIAN BOURGOIS ÉDITEUR

LE PARFUM DE L’HELLÉBORE / CATHY BONIDAN / LA MARTINIERE LITTÉRATURE

LE THÉÂTRE DE SLAVEK / Anne DELAFLOTTE MEHDEVI / GAIA ÉDITIONS

LIÉS POUR LA VIE / Laetitia MILOT / PLON

QUELQUES SECONDES SEULEMENT / Jean-Paul MAËNHAUT / RAVET-ANCEAU

Catégorie « Biographie »

COMME UNE ÉPAISSEUR DIFFÉRENTE DE L’AIR / Nathalie MILON / CHEYNE ÉDITEUR

LES PETITES VICTOIRES / Yvon ROY / RUE DES SÈVRES

MARCHE APRÈS MARCHE, LUTTER POUR REVIVRE / Geoffrey AGOSTINIANO / ÉDITIONS BAUDELAIRE

SOFIANE, L’AMOUR EN GRAND / Nathalie MIGEOT / ÉDITIONS ROBERT LAFFONT

TOI MON VIVANT POÈME / Frédérique PREEL / LEDUC-S

Catégorie « Guide »

AU-DELÀ DES BESOINS PARTICULIERS : UN ENFANT À DÉCOUVRIR, UNE FAMILLE À RÉINVENTER / Francine FERLAND / LES ÉDITIONS DU CHU SAINTE-JUSTINE

AUTISTES ASPERGER, LA CLÉ DE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI EN 120 CONSEILS / Philippe JEANMICHEL / Françoise AYZAC

HANDICAP MOTEUR — L’ACCOMPAGNEMENT / Jean-Claude TURPIN / ÉDITIONS GRAINE D’AUTEUR

100 IDÉES POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PERSONNES AVEC TRISOMIE 21/ Camille REYNAUD / TOM POUSSE

LES AIDANTS FAMILIAUX POUR LES NULS / Marina AL RUBAEE / EDI 8 FIRST ÉDITIONS

Catégorie « livre jeunesse enfant »

GRONOUYOT / Stéphane SERVANT / DIDIER JEUNESSE

KROL, LE FOU QUI NE SAVAIT PLUS VOLER / Sigrid BAFFERT / L’ÉCOLE DES LOISIRS

LOÏS ET L’ENFANT LUNE / Louis AUDREY / ÉDITIONS THOT

MA RENTRÉE COLÈRE / Eric SANVOISIN / COÉDITION LA SOURIS QUI RACONTE ET L’APPRIMERIE

MADELAINE ET LA SAMARITAINE, LA PHOTO VOLÉE / Sandrine TRASSY / LE VERGER DES ESPERIDES

Catégorie « livre jeunesse adolescent »

DACCA TOXIC, CHRONIQUES LUNAIRES D’UN GARÇON BIZARRE / Catherine FRADIER / AU DIABLE VAUVERT

INSÉPARABLES / Sarah CROSSAN / RAGEOT

LE FOYER / Jan THIRION / ÉDITIONS DU JASMIN

LE VIEUX MONDE EST DERRIÈRE TOI / Sylvie BAUSSIER / FLEURUS ÉDITIONS

MÉMOIRES EN EAUX TROUBLES / Joelle VAN HEE / ÉDITIONS DU JASMIN

Catégorie « livre adapté »

BASSIMA / Alain BURBAN, Paskal MARTIN et Agnès PANSART / LES ATELIERS ART TERRE

DAME SOURIS RENTRE CHEZ ELLE / Sylvie CLAIN / MES MAINS EN OR

LA NUIT DES OURS / Sylvie ARNOUX / MIROIR AUX TROUBLES

POULE ROUSSE / Jeanne PISTINIER / LESCALIRE

SOUS LE SIGNE DE LA PHILOSOPHIE / André COMPTE-SPONVILLE / EYES ÉDITIONS

Catégorie « Mention Spéciale »

ENTENDRE D’UN REGARD — RÉCIT D’UNE FEMME SOURDE de Isabelle KAISERGRUBER — L’HARMATTAN

J’AI VU LA MORT EN FACE de Walter BENJAMIN — ÉDITIONS DU ROCHER

JOHN BOST, UN PRÉCURSEUR de Vincent HENRY — LA BOITE À BULLES

LE CHARME DISCRET DES PETITES ROUES... de Paul SAMANOS — ÉDITIONS D’UN MONDE À L’AUTRE

LIBERTÉ ÉGALITÉ AUTONOMIE HANDICAP : POUR EN FINIR AVEC L’EXCLUSION de Pascal JACOB — DUNOD ÉDITEUR

SASHA LOUP, LE PETIT GARÇON QUI N’AVAIT PAS DE LARMES... de Frédéric RUBY — SEMEUR DE TROUBLE

Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour objectif d’améliorer la situation des personnes handicapées, malades et dé — pendantes dans la société, en mettant en œuvre des actions innovantes dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la vie sociale et des loisirs. Le Club Handicap & Société a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre les associations du handicap et l’ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques.