3000 $ pour achever son prochain livre

Les champs penchés

La bourse honore la mémoire de l’écrivain Jean-Pierre Guay (1946-2011), dont le travail à la présidence de l’UNEQ de 1982 à 1984 a marqué l’évolution des conditions socio-économiques des écrivains, notamment par un règlement important dans le dossier des droits de reprographie et par la création du Fonds de secours Yves-Thériault. Les récipiendaires précédents de la bourse sont Jonathan Harnois (2013), Véronique Cyr (2014), Gérald Baril (2015), Marie Hélène Poitras (2016), Julie Hétu (2017), Catherine Voyer-Léger (2018) et Danielle Dussault (2019).Le jury de la bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay – Caisse Desjardins de la Culture 2020 a étudié 21 dossiers de candidature avant de choisir, à l’unanimité, le projet de Virginie Blanchette-Doucet, un roman constitué d’une trentaine de courtes nouvelles provisoirement intitulé Les champs penchés.Le jury, formé de Danielle Dussault (présidente du jury), Pierre de Bellefeuille et Francine Pelletier, a tenu à souligner la qualité de l'ensemble des projets soumis.Dans une maison au milieu des champs de Nouvelle-Zélande, quatre personnages cohabitent. Le récit sera divisé en plusieurs parties, chacune portant la voix d’un personnage qui perçoit subjectivement le monde, ce qui multipliera la perception d'un même événement.Le jury a été impressionné par la « complexité de la structure narrative, avec plusieurs points de rencontre » sur le thème de la violence et de la colère refoulées, ainsi que par un style littéraire par fragments, « très vivant ».En décernant la bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay – Caisse Desjardins de la Culture à Virginie Blanchette-Doucet, le jury souhaitait également donner un coup de pouce à une jeune écrivaine en début de carrière.