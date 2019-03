32e édition du Prix Turgot : “Le financier, le juriste et le geek”

Le financier, le juriste et le geek : Les défis des métiers du conseil, du chiffre et du droit a reçu, lors de cette cérémonie, le Prix Turgot des ouvrages collectifs. Cet ouvrage collectif a été coordonné par André Paul Bahuon, Président de la CCEF, et Jean-Jacques Pluchart, membre du cercle Turgot, et préfacé par Jean-Bernard Mateu, directeur Europe et France de la banque Orange.Cet ouvrage collectif original, dont la rédaction est coordonnée par le Président de la CCEF et un universitaire membre du cercle Turgot, explore « l’avenir digital et collaboratif » des métiers indépendants du conseil, du chiffre et du droit. Il soulève les multiples problématiques auxquelles sont confrontés les évaluateurs financiers, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats d’affaires, les conseils en management…Comment réorienter les stratégies, reconstruire les chaînes de valeur et stimuler l’agilité organisationnelle de leurs cabinets ? Comment concilier leurs statuts traditionnels de « tiers de confiance » et les pratiques disruptives des start’up de la fintech et de la regtech ? Comment numériser les systèmes comptables de leurs clients PME ?Comment digitaliser les processus de notation et d’évaluation financière des start’up ? Comment mettre l’analyse prédictive au service des professions du chiffre et du droit ?Les auteurs du livre montrent que la révolution digitale ménage à ces métiers une réelle opportunité d’offrir à leurs clients un accompagnement global et sécurisé, en leur apportant un bouquet de services à haute valeur ajoutée.Ils doivent développer leur pluridisciplinarité — tout en préservant leur cœur de métier — et devenir des « entrepreneurs-stratèges » conjuguant expertises comptable, financière, juridique, managériale… et évidemment, digitale.Ils doivent engager des actions de veille des écosystèmes de la fintech, la regtech, la légaltech, l’edtech…, procéder à un diagnostic approfondi de leurs chaînes de valeur, redéfinir leurs stratégies basées sur des modèles d’affaires comportant des services « phygitaux », construire des organisations agiles et des processus efficients faisant appel aux plateformes et aux sites internet, les tester auprès de clients pionniers et les former aux nouvelles technologies et procédures.L’ouvrage est préfacé par Jean-Bernard Mateu, directeur Europe et France de la banque Orange. Les auteurs sont des membres reconnus de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers et du cercle Turgot.André-Paul Bahuon, Jean-Jacques Pluchart Jean-Bernard Mateu (Préfacier) – Le financier, le juriste et le geek - Les défis des métiers du conseil, du chiffre et du droit – Maxima – 9782840019466 – 24,80 €