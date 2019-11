38e Foire du livre de Brive : une édition des plus fréquentées

La 38e Foire du livre de Brive fermera ses portes ce soir à 18h00, mais dès le début de l’après-midi, alors que se tenait la conférence de presse bilan, avant que la manifestation corrézienne ne s’achève par une rencontre exceptionnelle avec Sylvain Tesson, prix Renaudot pour La panthère des neiges (Gallimard) et Jean-Paul Dubois, prix Goncourt pour Tous les hommes n’habitent pas le monde la même façon (L’Olivier), Frédéric Soulier, maire de Brive, et Éric Fottorino, président de cette édition, affichaient leur satisfaction.









« Même si nous ne connaissons pas encore les chiffres, il est évident que cette édition est l’une des plus fréquentées. Une effervescence rare s’est emparée de cette Foire, placée sous la présidence pleine d’allant et de générosité d’Éric Fottorino. Les allées de la halle Brassens n’ont désempli tout comme les espaces de rencontres et de conférences dont on a pu mesurer qu’elles étaient, sous l’impulsion de François David, commissaire de la Foire du Livre, de haute tenue », indique Frédéric Soulier, maire de Brive



« J’espérais que cette programmation portée par l’éclectisme puisse être partagée. Grâce à l’adhésion du public, je suis heureux de voir mon souhait s’incarner », assure pour sa part Éric Fottorino, président.



Tout au long du week-end, les rencontres littéraires avec les auteurs de la rentrée, les grands entretiens et forums du cycle « Temps présent », consacré au 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin ont fait salle comble tandis que sur les stands des libraires, auteurs (Olivier Adam, Victoria Mas, Sorj Chalandon, Amin Maalouf, de l’Académie Française) et personnalités (Matthieu Ricard, Jamy Gourmaud, Christiane Taubira, François Hollande, Valérie Pécresse) connaissaient les faveurs du public.



À l’habitude, Amélie Nothomb, Marc Levy, Michel Bussi, Laurent Gaudé et Christian Signol gurent parmi les meilleures ventes de cette 38e édition, tout comme Louis-Philippe Dalembert, lauréat du Prix de la langue française ou Sylvain Prudhomme, lauréat du prix Femina 2019 pour Par les routes (L’Arbalète-Gallimard).



La 39e Foire du livre de Brive aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 2020.





