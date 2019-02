3e édition du prix du public du salon du livre de Genève

Réuni lors d’une première grande soirée le 7 février dernier, le jury composé de 5 femmes et 4 hommes a découvert les 10 ouvrages en lice cette année. Une seconde rencontre organisée le 11 avril leur permettra de désigner les 3 finalistes.Le lauréat sera annoncé le 17 avril et invité au salon du livre le mercredi 1er mai à 17h sur l’apostrophe.Le prix du public du salon du livre de Genève, lancé en 2017 et doté d’une récompense de 5’000 francs suisses, distingue chaque printemps l’auteur d’un roman écrit en français et paru au début de l’année de la récompense, tous genres confondus. Pour ce 3e volet, le salon du livre a proposé à plusieurs maisons d’édition francophones de soumettre une œuvre écrite par un ou une de leurs auteurs et qui paraîtra en 2019 pour former ainsi une première liste de 10 œuvres:Personne n’a peur des gens qui sourient de Véronique Ovaldé (Flammarion)Etat d’ivresse de Denis Michelis (Notabilia)Changer le sens des rivières de Murielle Magellan (Julliard) Le mangeur de livres de Stéphane Malandrin (Seuil)Un bon rabbin de Manuel Benguigui (Mercure de France)Le cartographe des Indes Boréales d’Olivier Truc (Metailié)Les Métèques de Denis Lachaud (Actes sud)Les battantes de Simona Brunel-Ferrarelli (Encre fraîche)Antonia, journal 1965-1966 de Gabriella Zalapì (Zoé)Peine perdue de Kent (Le Dilettante)Le salon du livre est heureux de présenter les neuf jurés participant à cette belle aventure littéraire: Cléa Mouraux, 21 ans ; Vincent Nicoulin, 24 ans ; Julien Péron, 33 ans ; Rachel Lubishtani Autard, 34 ans ; Marie Curran, 42 ans ; Fabrice Favre, 50 ans ; Charlotte Grandbastien, 55 ans ; Patricia Dupuis, 65 ans ; Michel Favre, 79 ans.Une seconde liste avec 3 titres finalistes sera dévoilée le 12 avril. Le lauréat sera annoncé le 17 avril et invité au salon, sur l’apostrophe, le mercredi 1er mai à 17h pour la remise du prix.