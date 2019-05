3e édition du Prix Vendredi 2019, le prix national de littérature adolescente

Crée en 2016, le prix Vendredi a pour but de valoriser le dynamisme et la création de littérature jeunesse contemporaine. C’est le premier prix national de littérature adolescente à avoir vu le jour.Il est décerné par un jury composé de professionnels du monde littéraire. Et récompense chaque année un ouvrage francophone destiné aux plus de 13 ans.Le lauréat est gratifié d’un montant de 2000 € grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste.Pour participer au prix, les éditeurs doivent adresser aux membres du jury avant le 29 juin : entre 1 et 2 livres par maison, publiés entre octobre 2018 et octobre 2019. Comme l'année précédente , une sélection de dix romans sera ensuite annoncée le 9 septembre. Le lauréat sera dévoilé le 14 octobre.Pour cette troisième édition, le jury est à composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire) et Nathalie Riché (critique littéraire, Allonz’enfants).